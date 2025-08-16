scorecardresearch
 

आज 16 अगस्त 2025 वृष राशिफल: जन्माष्टमी पर वृषभ वाले करियर कारोबार में बड़ी उपलब्धियां पाएंगे, न करें ये एक गलती

Aaj ka Vrishabh Rashifal 16 August 2025, Taurus Horoscope Today: कार्यशैली आकर्षक रहेगी. खुशियां साझा करेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंंगे. आधुनिक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे.

taurus horoscope
वृष - समय तेजी से सुधार पर बना हुआ है. दोपहर से गति और बेहतर होगी. विभिन्न कार्यों में रचनात्मकता बढ़ाएंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. कार्यशैली आकर्षक रहेगी. खुशियां साझा करेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंंगे. आधुनिक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवन स्तर संवरेगा. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों में गति आएगी.

नौकरी व्यवसाय- लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. कला कौशल संवारेंगे. साहस पराक्रम से जगह बनाए रहेंगे. करियर कारोबार में लाभ एवं प्रभाव बढ़ेगा. कार्य प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे.

धन संपत्ति- नीति नियम बनाए रखेंगे. साझा कार्य बनेंगे. आर्थिक पक्ष बल पाएगा. सृजनात्मक प्रयास संवारेंगे. सभी विषयों में सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. विभिन्न योजनाएं गति पाएंगी.

प्रेम मैत्री- स्वजन प्रसन्न व प्रभावित होंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजनों की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. प्रेम पक्ष बेहतर बना रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा. स्नेह का प्रदर्शन करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- दिनचर्या व्यवस्थित बनाए रखेंगे. जीवनशैली संवार पर रहेगी. अवरोध दूर होंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

शुभ अंक : 6 7 और 8

शुभ रंग : नेवी ब्लू

आज का उपाय :  शनिदेव को रावण से मुक्त कराने वाले संकटमोचक परमवीर हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान व प्रयोग करें. सहज रहें.

