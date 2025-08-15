scorecardresearch
 

आज 15 अगस्त 2025 वृष राशिफल: वृष राशि वाले उधार के लेनदेन से बचें, जोखिम भरे प्रयासों को टालें

Aaj ka Vrishabh Rashifal 15 August 2025, Taurus Horoscope Today: आर्थिक मामलों में सजग रहेंगे. कामकाजी स्थितियां पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. न्यायिक मामलों पर फोकस रखेंगे. रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे.

वृष- धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहने का समय है. बजट की अनदेखी न करें. व्यावसायिक कार्यों में भूलचूक से लाभ प्रभावित हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में सजग रहेंगे. कामकाजी स्थितियां पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. न्यायिक मामलों पर फोकस रखेंगे. रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. खर्च निवेश नियंत्रित बनाए रखेंगे. दूर देश के मामलों पर जोर रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. मामले लंबित रहने की आशंका है. पेशेवर वादविवाद में न पड़ें.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यों में लापरवाही न करें. पेशेवर यात्रा में सावधान रहें. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. न्यायिक विषयों में गति आने की संभावना है. कार्यों में स्पष्टता लाएं. संकोच बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में पहल से बचें. कामकाज में अनुशासन बनाए रहें. जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें. वचन व जिम्मेदारी निभाएं. उधार के लेनदेन से बचें. जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालें.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में असहज स्थिति बनी रह सकती है. विनय विवेक बढ़ाए रहें. रिश्तों में सहजता से काम लें. स्वजनों की बातों को अनदेखा करें. व्यक्तिगत संबंधों में सावधान रहेंगे. प्रेम स्नेह में प्रियजनों को उपहार दे सकते हैं. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रखें. अन्य की खूबियों को अनदेखा न करें.

स्वास्थ्य मनोबल- जल्दबाजी नहीं दिखाएं. नियमपालन बढ़ाएं. बड़ों की बात सुनें. आवेश में निर्णय न लें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. रहन-सहन आकर्षक होगा.

शुभ अंक: 5 6 और 8

शुभ रंग: ओपल व्हाइट

आज का उपाय: दैत्यनाशिनीदेवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. फिजूलखर्ची न करें.

