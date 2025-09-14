scorecardresearch
 

आज 14 सितंबर 2025 वृष राशिफल: पेशेवर संतुलन रखेंगे, विविध प्रयासों में गति आएगी

Aaj ka Vrishabh Rashifal 14 September 2025, Taurus Horoscope Today: उमंग उत्साह से कार्य करेंगे.रचनात्मक विषयों में बेहतर रहेंगे.लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे.तेजी का प्रयास रखेंगे.संवेदनशीलता में वृद्धि होगी.अप्रत्याशित मामले पक्ष में रहेंगे.अपनों को सरप्राइज देंगे.

वृष - नए तौरतरीकों से कार्य करना पसंद करेंगे.आधुनिकता में विश्वास बढ़ेगा.सृजनात्मक कार्यों में बेहतर रहेंगे.पारिवारिक मामलों में गति बनाए रहेंगे.व्यावसायिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे.बड़ों के प्रति आज्ञाकारिता रखेंगे.उमंग उत्साह से कार्य करेंगे.रचनात्मक विषयों में बेहतर रहेंगे.लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे.तेजी का प्रयास रखेंगे.संवेदनशीलता में वृद्धि होगी.अप्रत्याशित मामले पक्ष में रहेंगे.अपनों को सरप्राइज देंगे.

नौकरी व्यवसाय- नवीन कार्यों से जुड़ेंगे.आवश्यक विषयों में सक्रियता लाएंगे.पेशेवर मामलों में विनय विवेक से काम लेंगे.कामकाजी चर्चाओं में समय देंगे.पेशेवर संतुलन रखेंगे.विविध प्रयासों में गति आएगी.

धन संपत्ति- वरिष्ठों से भेंट के अवसर बनेंगे.पेशेवर कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे.धनधान्य के विषयों धैर्य दिखाएंगे.जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे.विभिन्न मामले हितकर रहेंगे.लाभ के स्त्रोत विकसित होंगे.

प्रेम मैत्री- परस्पर विश्वास बना रहेगा.सूझबूझ से काम लेंगे.प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी.संबंधों में शुभता बढ़ेगी.रिश्तों को मजबूती मिलेगी.परिजन प्रसन्न होंगे.सभी का ख्याल रखेंगे.भेंटवार्ता में रुचि बढ़ाएंगे.प्रियजनों संग समय बिताएंगे.भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा.वचन निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यर्थ चर्चा संवाद में न आएं.अनोखे कार्य करने की सोच रहेगी.कोशिशें बल पाएंगी.स्वास्थ्यगत अवरोध दूर होंगे.मनोबल ऊंचा रखेंगे.

शुभ अंक : 5 और 6

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : पितरों एवं सूर्यदेव को अर्घ्य दें.ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें.सूखे मेवे व का प्रसाद बांटें.बड़प्पन रखें.

---- समाप्त ----
TOPICS:

