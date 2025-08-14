आज 14 अगस्त 2025 वृष राशिफल: वृष राशि वाले कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें, जल्दबाजी न दिखाएं

वृष- आवश्यक कार्य दिन की शुरूआत में ही पूरा कर लें. न्यायिक मामलों में सावधानी से आगे बढ़ें. नीति नियमों का पालन रखेंगे. आवश्यक कार्यों को गति दे सकते हैं. सहजता व विश्वसनीयता बढे़गी. रिश्तों का सम्मान बनाए रखें. दूर देश की यात्रा पर जा सकते हैं. संबंधों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था व अनुशासन बनाए रहें. दान धर्म बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय- बाहरी मामले अनुकूल बनेंगे. पेशेवरता पर फोकस बढ़ाएं. कामकाज में स्मार्टनेस बनाए रखें. जल्दबाजी न दिखाएं. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. अफवाहों पर ध्यान न दें.

धन संपत्ति- व्यवसाय में स्पष्टता बढ़ाएं. लेनदेन में सावधान रहें. बजट पर नियंत्रण बनाए रखें. खर्च निवेश पर जोर रह सकता है. न्यायिक मामलों में सजग रहेंगे. धूर्तां से दूरी बनाकर रखें. बहस विवाद में न पड़ें.

प्रेम मैत्री- करीबियों की कमियों को अनदेखा करें. भावनात्मक पक्ष साधारण रहेगा. व्यक्तिगत प्रयासों में संवार बनी रहेगी. धैर्य से रिश्ते संवारेंगे. मित्रों संग सहजता रखेंगे. प्रेम स्नेह को मजबूती मिलेगी. करीबियों को उपहार देंगे. स्वजनों से सकारात्मकता बढ़ाएं. आवश्यक चर्चा से जुड़ें.

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा संवाद साधारण रहेगा. बहस विवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. आवेश में निर्णय नहीं लें. मनोबल रखें. मितभाषी रहें.

शुभ अंक: 4 5 और 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. विनम्रता बनाए रहें.

