आज 13 अगस्त 2025 वृष राशिफल: योजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे, लाभ के अवसर निर्मित होंगे

वृष - व्यावसायिक कार्य गति पाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक क्षेत्र में सबका सहयोग समर्थन पाएंगे. लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. कारोबार में सकारात्मकता बढ़ेगी. उचित अवसर बने रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. प्रबंधकीय मामलों में धैर्य दिखाएंगे. महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है. सभी का सम्मान बनाए रखेंगे. बैर व क्रोध से बचेंगे. लेनदेन के प्रयासों में सूझबूझ बढ़ाएंगे. संपर्क संवाद पर फोकस बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- तेजी की आदत बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में उत्साह बना रहेगा. लेनदेन में प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगा. उधार से बचेंगे. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- आय का स्तर ऊंचा बना रहेगा. हित संरक्षण पर फोकस हेगा. सहजता सजगता बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चा में सावधान रहेंगे. योजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर निर्मित होंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक सहयोग बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार होगा. खामियों को अनदेखा करें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. संबंध मजबूत होंगे. मन के मामलों में धैर्य रखेंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. भेंट मुलाकात होगी. अनावश्यक वार्ता से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन से कार्य करेंगे. उत्साह मनोबल बनाए रहेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहें. बड़प्पन रखें. स्वास्थ्य समस्याओं की अनदेखी न करें.

शुभ अंक : 4 5 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : शंकरनंदन भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. दूर्वा पान और मोदक चढ़ाएं. ध्यान योग प्राणायाम करें. दान दें.

