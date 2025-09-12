scorecardresearch
 

आज 12 सितंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे, आज के दिन न करें ये एक गलती

Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 September 2025, Taurus Horoscope Today: धैर्य से लक्ष्य पाएं. आर्थिक मामलों में सजग रहें. कामकाजी स्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. न्यायिक मामलों पर फोकस रखें. रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप खर्च निवेश बनाए रखेंगे. दूर देश के मामलों पर जोर रहेगा.

वृष - व्यावसायिक पक्ष दबाव में बना रह सकता है. लाभ की तुलना में खर्च बढ़ा हुआ रहेगाा. पेशेवर गलतियां करने से बचें. वादविवाद में न पड़ें. धैर्य से लक्ष्य पाएं. आर्थिक मामलों में सजग रहें. कामकाजी स्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. न्यायिक मामलों पर फोकस रखें. रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. बजट के अनुरूप खर्च निवेश बनाए रखेंगे. दूर देश के मामलों पर जोर रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. संकोच बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- दिखावा व ढिलाई न आएं. कामकाजी यात्रा की संभावना बनी हुई है. आर्थिक विषयों में सावधान रहें. सेवाकार्यों में व्यस्तता रहेगी. विविध गतिविधियों में विपक्षियों से बचें. कार्यों में स्पष्टता रखें.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुशासन बनाए रहें. जिम्मेदारियों को पूरा करें. वचन वादा व जिम्मेदारी निभाएं. उधार के लेनदेन से बचें. जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालें. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. न्यायिक वार्ता पर नियंत्रण रखें.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में सहज रहें. स्वजनों की बातों को अनदेखा करें. व्यक्तिगत संबंधों में सावधान रहेंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य रखें. प्रियजनों को कीमती उपहार दे सकते हैं. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रखें. अन्य की खामियों को अनदेखा करें. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं. उतावलेपन से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- विनय विवेक बनाए रहें. सजगता बढ़ाएं. बड़ों की बात ध्यान से सुनेंगे. भावावेश में निर्णय न लें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. रहन-सहन आकर्षक होगा.

शुभ अंक: 3 6 और 9

शुभ रंग: ओपल कलर

आज का उपाय: विधिवत् पितृ तर्पण करें व अर्घ्य दें. मीठे रसीले खाद्य पदार्थ व चांदी का दान प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. विनम्रता बनाए रहें.

