scorecardresearch
 

Feedback

आज 12 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: सबसे बनाकर चलेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 October 2025, Taurus Horoscope Today: भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. 

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - घर परिवार में सभी पर असर छोड़ने में सफल रहेंगे. परंपरागत कार्योंं में गति आएगी. खानपान में प्रभावी रहेंगे. कुल परिवार के लोगों के साथ सुख से रहेंगे. जनकल्याण की भावना रहेगी. सुखद यात्रा की संभावना रहेगी. बड़ी सोच रखेंगे. करियर कारोबार में तेजी रखेंगे. मधुर वाण व्यवहार बढ़ेगा. सभी का मन जीतेंगे. भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. अतिथि आगमन बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. चहुंओर समर्थन बना रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय- उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. योजनाओं पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. श्रेष्ठता की भावना बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. 

धन संपत्ति- आय में वृद्धि होगी. कार्य कुशलता से विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. करियर व्यवसाय संवारेंगे. भव्य जीवनशैली पर ध्यान देंगे. धनधान्य बढ़ाने के अवसर भुनाएंगे. योजनाएं सफलता पाएंगी. 

सम्बंधित ख़बरें

खर्चों को कंट्रोल करें, वाणी पर नियंत्रण रखें 
धन संपत्ति बढ़ेगी, साहस से काम लेंगे 
करवा चौथ पर आर्थिक पक्ष सुधारेगा, कारोबार में होगी उन्नति 
वृषभ: सेहत पर ध्यान देना होगा, व्यापार में लाभ का योग है 
महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत होगी, काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी 

प्रेम मैत्री- भावनात्मकता पर जोर रहेगा. साज संवार बनाए रखेंगे. आदरभाव व सम्मान का भाव बढ़ेगा. खुशियां बनी रहेंगी. मित्र संख्या बढ़ेगी. मूल्यवान भेंट मिलना संभव है. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- परिचितजन सहयोगी होंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व संवार पाएगा. 

शुभ अंक : 3 4 6

शुभ रंग : ब्राइट व्हाइट

Advertisement

आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव की पूजा करें. सूखे फलों का प्रसाद वितरण करें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. मदद का नजरिया रखें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement