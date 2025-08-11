आज 11 अगस्त 2025 वृष राशिफल: वृष राशि वालों के पैतृक मामलों में शुभता बढ़ेगी, रिश्तों को बल मिलेगा

वृष - व्यवस्था प्रबंधन व नीति नियमों पर जोर बनाए रखेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. करियर कारोबार में सभी सहयोगी होंगे. भेंटवार्ता में सक्रियता रखेंगे. प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. कामकाज संवार पर रहेगा. प्रबंधन के कार्यों को गति देंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता का संचार रहेगा. प्रशासन के कार्य सहजता से बनेंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. लोगों को जोड़ने में सफल होंगे. जिम्मेदारों से नजदीकी बढ़ाएंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्पष्टता से काम लेंगे. वरिष्ठों और समकक्षों का साथ पाएंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. पैतृक मामलों में शुभता बढ़ेगी. योग्यता प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप बना रहेगा.

धन संपत्ति- साझा प्रयासों को बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में सुधार आएगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. साख संवार पर बनी रहेगी. लंबी अवधि की योजनाएं फलेंगी. प्रशासन सहयोगी होगा. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- आपसी सहकार व समन्वय से आगे बढ़ेंगे. घर परिवार में प्रभावशीलता बनाए रखेंगे. रिश्तों में समन्वय रहेगा. संतुलित व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे. निजता का सम्मान करेंगे. अपनों की खुशियों का ख्याल रखेंगे. भावनात्मक विषयों में सहजता बढ़ाएंगे. मित्र सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- एक दूसरे के प्रति मदद बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. संवेदनशील रहेंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 2 और 6

शुभ रंग : ओपल व्हाइट

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. शिव पंचाक्षरी मंत्र एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. सहकारिता बढ़ाएं.



