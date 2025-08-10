आज 10 अगस्त 2025 वृष राशिफल: पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में बढ़त बनी रहेगी, शुभकार्यां को बढ़ावा देंगे

वृष - कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का समर्थन रहेगा. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. वित्तीय वार्ताएं सफल होंगी. वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखेंगे. सबका साथ समर्थन प्राप्त होगा. वाणिज्यिक मामलों में निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. प्रबंधन एवं व्यवस्था पर जोर देंगे. रचनात्मकता बनी रहेगी. बड़ों से भेंट होगी. जनकल्याण मामले गति लेंगे. मनोरंजक यात्रा हो सकती है. रुटीन बेहतर रखेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाने का भाव रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे.
नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. कारोबार में बेहतर निर्णय बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सक्रियता दिखाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में बढ़त बनी रहेगी. शुभकार्यां को बढ़ावा देंगे. महत्वपूर्ण मामले हल होंगे.
धन संपत्ति- लाभ की स्थिति बढ़त पर रहेगी. आर्थिक कार्यां में इच्छित परिणाम पाएंगे. प्रबंधकीय मामले साधेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. कार्यविस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. उपलब्धि पाएंगे.
प्रेम मैत्री- परिजनों के प्रति आदर स्नेह बना रहेगा. मेहमानों का आना संभव है. मित्रगणों से तालमेल बनाए रखेंगे. संबंधों में विश्वास बढ़ाएंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. सुखद संबंधों से प्रसन्नता बढ़ेगी. रिश्तों में सहयोग मिलेगा. मन प्रसन्न रहेगा.
स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में सरलता व संतुलन रखेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. महत्व की सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान संवारेंगे.
शुभ अंक : 1 6 और 9
शुभ रंग : श्वेत
आज का उपाय : सौरमंडल के मूल भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. सूखे मेवे व मिश्री बांटें. आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. सहकारिता बढ़ाएं.