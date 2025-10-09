आज 9 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले लेनदेन में दिखाएं सावधानी, पेशेवर मामलों पर फोकस रहेगा

वृष - क्षमता से अधिक खर्च अथवा निवेश करने से बचें. पेशेवर अलक्ष्यों में स्पष्टता रखें. व्यवसायिक गलतियां व भूलचूक की आशंका बनी रहेगी. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. संवेदनशील नजरिया बनाए रखें. लोगों की बातों में आने से बचें. निवेश में नीति नियमों का पालन रखें. लोभ में आकर जोखिमपूर्ण कार्यों से जुड़ने की चूक न करें. आवश्यक कार्यों को गति दे पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में लापरवाही न दिखाएं. विपक्षियों से सावधान रहें. पेशेवर मामलों पर फोकस बढ़ाएं. अतिउत्साह से बचें. पेशेवर कार्यों में पहल से बचें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. अफवाहों पर ध्यान न दें.

धन संपत्ति- वित्त व्यवस्था पर जोर दें. नीति नियमों में सजग रहेंगे. विभिन्न विषयों में ढिलाई न दिखाएं. न्यायिक मामलों में हलचल बढ़ने की आशंका है. बजट प्रभावित रह सकता है. निवेश में उतावली न दिखाएं.

प्रेम मैत्री- मित्रों के साथ तालमेल के प्रयास बढ़ाएंगे. प्रेम व स्नेह की भावना पर बल बनाए रखेंगे. रिश्तों के लिए अधिकाधिक करेंगे. त्याग का भाव रहेगा. मन के मामलों में विनय विवेक बनाए रखें. कमियों को अनदेखा करें. व्यर्थ के विचारों व पूर्वाग्रह में न आए. भावनात्मक प्रयासों में धैर्य व सजगता बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता बनाए रहें. बहस विवाद टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. जरूरी बात ध्यान से सुनें. भावावेश में निर्णय न लें. खानपान सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं.

