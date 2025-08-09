scorecardresearch
 

आज 9 अगस्त 2025 वृष राशिफल: जिम्मेदारी निभाएंगे, पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा

मित्रों के सहयोग से श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. कार्य व्यापार में लंबित मामले गति पाएंगे. कामकाज में तेजी बनाए रखेंगे. अड़चन अवरोध स्वतः दूर होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा.

वृष - भाग्य पक्ष की मजबूती से लाभवृद्धि की संभावनाएं बल पाएंगी. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. धार्मिक एवं मनोरंजक यात्राएं संभव हैं. नए कार्य की शुरूआत का योग है. विविध पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी. सभी क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. सहज बने रहेंगे. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे.


नौकरी व्यवसाय- मित्रों के सहयोग से श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. कार्य व्यापार में लंबित मामले गति पाएंगे. कामकाज में तेजी बनाए रखेंगे. अड़चन अवरोध स्वतः दूर होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा.


धन संपत्ति - आवश्यक मामलों में जोखिम उठाने से हिचकेंगे नहीं. वित्तीय स्तर अच्छा रहेगा. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. योजनाों व संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां में सकारात्मकता बढ़ेगी. असहजता दूर होगी.

प्रेम मैत्री- परिजनों का साथ सहयोग बना रहेगा. प्रेम और स्नेह के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. मन के मामले संवार पाएंग. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंधो में सुधार होगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे.


स्वास्थ्य मनोबल- भेंटवार्ता पर फोकस होगा. सहजता अनुकूलता बनी रहेगी. सहयोग का भाव रहेगा. शैक्षिक मामले संवरेंगे. सोच उूंची रखें. निसंकोच बने रहेंगे.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : धर्म की रक्षा में आगे रहने वाले परमवीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान करें. तीर्थस्थल जाएं.

