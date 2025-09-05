आज 5 सितंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों को लाभ का प्रतिशत रहेगा ऊंचा, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

वृष - विभिन्न मामले अनुकूल बने रहेंगे. पेशेवर परस्पर सहयोग व संतुलन बनाए रखेंगे. अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास पक्ष में बनेंगे. भाग्य बल बढ़ेगा. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. मनोरंजक कार्यों में शामिल होंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. विभिन्न क्षेत्रों के श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी. विभिन्न कार्यों में तेजी लाएंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी. सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में इच्छित सफलता पाएंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. प्रबंधन का लाभ उठाएंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. कार्यविस्तार पर ध्यान देंगे. पेशेवर सहयोग की भावना रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्यों में पहल पराक्रम में सहज होंगे. वित्तीय मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. लाभ और संग्रह बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण संवाद में जल्दबाजी न दिखाएंगे. सभी

प्रेम मैत्री- घर परिवार के लोग प्रसन्न रहेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. संबंधों में मिठास रहेगी. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेमपक्ष संवार पाएगा. सूचनाएं साझा करेंगे. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी. प्रेम में आनंद के क्षण बनेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत स्थिति संवरेगी. शैली बेहतर होगी. व्यवहार संवरेगा. वातावरण में अनुकूलता बढ़ेगी. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

शुभ अंक : 5 6 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : शक्तिस्वरूपा देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. धर्मज्ञ बने रहें.

