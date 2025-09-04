scorecardresearch
 

आज 4 सितंबर 2025 वृष राशिफल: विविध प्रयास आगे बढ़ाएंगे, वाणिज्यिक मामले सकारात्मक रहेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 4 September 2025, Taurus Horoscope Today: विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करेंगे. उच्च शि़क्षा में अच्छा करेंगे. धार्मिक व मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. मेलजोल बढ़ाने पर जोर देंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी.

वृष - करियर में भाग्य की कृपा से नए अवसर उत्पन्न होंगे. कारोबार में लेनदेन की स्थिति मजबूत बनेगी. योजनाओं को गति देने में सफल होंगे. सभी से संबंध संवारेंगे. आस्था और विश्वास से प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. बड़ों का समर्थन पाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करेंगे. उच्च शि़क्षा में अच्छा करेंगे. धार्मिक व मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. मेलजोल बढ़ाने पर जोर देंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी.

नौकरी व्यवसाय- समझौतों को बढ़ावा देंगे. कामकाज में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यकारी मामले लक्ष्य पाएंगे. कार्यक्षेत्र में समय देंगे. विविध प्रयास आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक मामले सकारात्मक रहेंगे.

धन संपत्ति- सफलता का स्तर बेहतर बनाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में करियर सुधार पर रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. कार्य विस्तार में सफल रहेंगे. अवरोधों में कमी आएगी. फोकस बढ़त पर रहेगा.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सुधार संवार बनी रहेगी. व्यक्तिगत मामलों में भावनात्मक स्तर पर बेहतर होंगे. अपनों से किया वादा निभाएंगे. संबंधों को संवारेंगे. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में शुभता रहेगी. मन के मामले सकारात्मक रहेंगे. संपर्क संवाद पक्ष में बनेंगे. पहल बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विभिन्न प्रयास प्रभावशाली बनेंगे. सहकार बढ़ेगा. परिजन प्रसन्न रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. सक्रियता से काम करेंगे. मनोबल उच्च रहेगा.

शुभ अंक : 4 6 और 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. धार्मिक कार्य करें.
 

