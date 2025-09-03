आज 3 सितंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले आर्थिक कार्यों में न करें चूक, बड़ों की सीख सलाह रखें

वृष - साधारण प्रभाव का वक्त है. सहज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में धैर्य से काम लेंगे. घर परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. समय साधारण है. व्यवस्था का उल्लंघन न करें. विनम्रता से काम निकालें. रुटीन संवारें. सहजता सरलता से आगे बढ़ें. बहस विवाद को टालें. सेहत के प्रति सजग रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक कार्यों में छोटी चूक से भी बचें. विविध मामलों में सूझबूझ से कार्यगति आगे बढ़ाएं. विविध विषयें में धैर्य से राह निकालेंगे. परिणाम मिश्रित बने रहने की आशंका है. तात्कालिक फोकस बढ़ाएं.

धन संपत्ति- पेशेवरों से मिलकर कार्य करें. बड़ों की सीख सलाह रखें. निजी खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. कामकाज पूर्ववत रहेंगे. वित्तीय गतिविधियों में उतावली न करें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद साधारण रहेगा. भेंटवार्ता में सजग रहें. निजी संबंधों को महत्व दें. मित्रगण साथ बनाए रहेंगे. रिश्तों में सहनशीलता रखें. भावुकता में आने से बचें. प्रियजनों की अनदेखी न करें. भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. आपसी परामर्श से कार्य करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार में क्रोध व आवेश में नहीं लाएं. सहजता से कार्य करें. उकसावे से बचें. संपर्क संवाद में स्पष्टता रखें. स्वास्थ्य पर दबाव रहेगा.

शुभ अंक : 3 5 6 9

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर और गौरी के पुत्र देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय सिद्धी विनायक श्रीगणेश की विधिवत् पूजा वंदना करें. पान मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सतर्कता रखे.

