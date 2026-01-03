आज 3 जनवरी 2026 वृष राशिफल: सहयोग से कार्य करेंगे, आशंकाओं में नहीं आएंगे

वृष - कुल कुटुम्ब के लोगों के साथ आनंद से रहेंगे. सबसे जुड़ाव बढ़ा रहेगा. करीबियों से भेंट बढ़ाएंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा. आपसी मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. बड़ों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. विनम्रता व विवेक बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सहजता बढ़ेगी. निजी मामले सुखद रहेंंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा हुआ रहेगा. आत्मविश्वास से अपनी बात को रख पाएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षित प्रदर्शन करेंगे. विविध कामकाजी गतिविधियों में पराक्रम से सफलता बढ़ाएंगे. आवश्यक कार्योंं में सक्रियता रखेंगे. आपसी विमर्श और सहयोग से कार्य करेंगे. आशंकाओं में नहीं आएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रयासों में सक्रियता रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. धन संपत्ति के मामले संवरेंगे. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे. विविध प्रयासों में वृदिध होगी. उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. संरक्षण का भाव बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री- मन प्रसन्न रहेगा. विविध विषयों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे. मित्रों के संग सुख पल बिताएंगे. मन की बात कह पाएंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. आगंतुक का सत्कार करेंगे. सभी से तालमेल रखेंगें. प्रिय से चर्चा होगी. अतिथिगण का घर आगमन बना रहेगा. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन रखेंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 3 5 6 8

Advertisement

शुभ रंग : सिल्वर

आज आज का उपाय : पवनपुत्र महाबली महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं व तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. भव्यता बनाए रखें.

---- समाप्त ----