आज 2 सितंबर 2025 वृष राशिफल: आय सामान्य रहेगी, जरूरी सूचना मिल सकती है

Aaj ka Vrishabh Rashifal 2 September 2025, Taurus Horoscope Today: अपनों की सीख सलाह को नजरअंदाज न करें. अवसरों को भुनाएं. सब से बना़कर चलें. वार्ता में गंभीरता दिखाएंगे. सहनशील रहेंगे. आर्थिक क्षेत्रों में आकस्मिक अवसर बनेंगे. धोखे में न आएं.

वृष - स्वास्थ्यगत संकेतों पर फोकस बनाए रखें. परिवार के लोगों का सहयोग समर्थन बना रहेगा. वाणी व्यवहार में विवेक विनम्रता व सहजतप बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. करीबियों का सहयोग बना रहेगा. धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहेंगे. व्यवहार में सजगता रखें. स्वास्थ्य पर अतिरिक्त ध्यान दें. अपनों की सीख सलाह को नजरअंदाज न करें. अवसरों को भुनाएं. सब से बना़कर चलें. वार्ता में गंभीरता दिखाएंगे. सहनशील रहेंगे. आर्थिक क्षेत्रों में आकस्मिक अवसर बनेंगे. धोखे में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- अनजान लोगों की बातों में जल्दबाजी न दिखाएं. जिम्मेदारों से सीख सलाह रखें. करियर जॉब पर धैर्य अनुशासन से नियंत्रण रखें. विरोधियों से सजग रहें. आय सामान्य रहेगी. जरूरी सूचना मिल सकती है.

धन संपत्ति- व्यावसायिक चुनौतियां बनी रहेंगी. सूझबूझ से परिणामों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पेशेवर लक्ष्य साधेंगे. सजगता बनाए रहेंगे. कारोबार के प्रयास सामान्य होंगे. उद्योग वाणिज्य में जल्दबाजी न दिखाएं. व्यवस्था पर जोर दें.
प्रेम मैत्री- घर में अतिथि आगमना बना रहेगा. पारिवारिक विषयों में सुधार होगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. सबको साथ लेकर चलें. परिजनों से भेंट संवाद व स्नेह बनाए रखेंगे. फोकस एवं साख सम्मान बनाए रहें. कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में सतर्क रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता बढ़ाएं. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. वादा वचन निभाएं. उत्साह और मनोबल से काम लें. जिद्दीपन से बचें.

शुभ अंक : 2 6 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : अतुलित बल के स्वामी महावीर हनुमानजी पर घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. चालीसा व सुंदरकांड का पाठ करें. गुड़ चना एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. धूर्त से दूर रहें.

