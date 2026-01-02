आज 2 जनवरी 2026 वृष राशिफल: भेंट की प्राप्ति होगी, प्रभावी प्रस्ताव प्राप्त होंगे

वृष - अपनों के साथ खुशियों को बढ़ावा देने पर जोर होगा. घर परिवार में हर्ष सुख सौख्य और कुल परंपराआें पर फोकस रखेंगे. समता सामंजस्य बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी होगा. करीबी सक्रियता व सहयोग बनाए रखेंगे. वित्तीय मामलों सुधार के संकते हैं. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. वचन बनाए रखेगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. शुभता का संचार रहेगा. रक्त संबंधों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. चहुंओर बेहतर हितलाभ बने रहेंगे. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर अपेक्षा से अच्छा रहेगा. कारोबार में प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. संवाद एवं संपर्क प्रभावपूर्ण रहेगा. पेशेवर लाभ का प्रतिशत ऊंचा होगा. महत्वपूर्ण कार्योंं में तेजी दिखाएंगे.

धन संपत्ति-- बचत बढ़ाने की केशिश होगी. लाभ पर ध्यान बनाए रखेंगे. आर्थिक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. मूल्यवान भेंट की प्राप्ति होगी. प्रभावी प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्यों को प्राथमिकता देंगे.

प्रेम मैत्री- घर में उत्सव के अवसर बनेंगे. भेंट में पहल बनाए रखेंगे. प्रियजन प्रसन्नता बढ़ाएंगे. प्रेम संबंध सुखपद्र रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. मेहमान का आगमन बना रहेगा. बड़ों का सम्मान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार संवरेगा. कला कौशल को बढ़ावा देंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. रचनात्मकता बढ़ेगी.

शुभ अंक : 2 4 और 6

शुभ रंग : चांदी समान

आज का उपाय : दुष्टों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की साधना आराधना करें. चुनरी व श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मीठा बांटें. संवार बढ़ाएं.

