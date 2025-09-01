scorecardresearch
 

आज 1 सितंबर 2025 वृष राशिफल: वृष राशि वालों के लाभ में वृद्धि होगी, ये है आपका लकी रंग

Aaj ka Vrishabh Rashifal 1 September 2025, Taurus Horoscope Today: अनुबंधों में स्पष्टता बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास बल पाएंगे. आपसी बातचीत से जुड़े जन बेहतर करेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे.

taurus horoscope
वृष - आर्थिक मामलों में गति आएगी. कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां प्रभावपूर्ण बनी रहेंगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. साझा संवाद बढ़ाना पसंद करेंगे. मित्रों व स्वजनों का सहयोग बना रहेगा. परिस्थितियां शुभकर बनी रहेंगी. विविध उपलब्धियां बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार में तेजी से सुधार आएगा. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. औद्योगिक कार्य समय से पूरा करें करेंगे. परिवार के मामलो में सहज प्रयास रखेंगे. कामकाजी ढिलाई से बचेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग उत्पादन के कार्य आगे बढ़ाएंगे. कारोबार में संवार बनी रहेगी. अनुबंधों में स्पष्टता बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास बल पाएंगे. आपसी बातचीत से जुड़े जन बेहतर करेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. चर्चा में गंभीरता बनाए रखेंगे. वित्तीय गतिविधि बेहतर रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. परिणाम बेहतर बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- बड़ी सोच बनाए रखेंगे. दाम्पत्य जीवन में मिठास बनाए रखेंगे. प्रेम के पल सुखप्रद बनेंगे. वातावरण में उत्साह व सरलता बनाए रहेंगे. चर्चा संवाद संवारेंगे. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में मजबूती आएगी. विनम्रता दिखाएंगे. सुखद पल साझा करेंगे. जल्द भरोसे में नहीं आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- शुभ व्यवहार बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 2 6 और 9

शुभ रंग : पर्ल व्हाइट

आज का उपाय : देवाधिदेव महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. वचन पालन रखें.
 

