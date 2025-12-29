scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 1 जनवरी 2026 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों की आर्थिक उपलब्धियां बढ़ेंगी, जानें कितना शुभ साल का पहला दिन

Aaj ka Vrishabh Rashifal 1 January 2026, Taurus Horoscope Today: वरिष्ठों से भेंट होगी. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. साख प्रसिद्धि बल पाएगी. व्यवस्था प्रबंधन मजबूत रहेंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. उचित दिशा में गति लेंगे.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष- नए अंदाज से कार्य करने और रचनात्मकता पर जोर बनाए रखने पर बल होगा. सृजन के प्रयास संवार पाएंगे. करीबीजन सहयोग बनाए रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. करियर व्यापार के मामले बनेंगे. नवाचार में रुचि रहेगी. प्रतिस्पर्धा में आगे आने की सोच रखेंगे. चर्चा के केंद्र में रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. यात्रा कर सकते हैं. जिम्मेदारों से मेलजोल बढ़ाएंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में श्रेष्ठता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्य गति पाएंगे. सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी. नवीन कार्या में तेजी आएगी. रहन सहन में सुधार पाएगा.

धन संपत्ति- आर्थिक उपलब्धियां बढ़ेंगी. वरिष्ठों से भेंट होगी. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. साख प्रसिद्धि बल पाएगी. व्यवस्था प्रबंधन मजबूत रहेंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. उचित दिशा में गति लेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Taurus today financial gains and auspicious color blue
वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
वित्तीय विषयों पर ध्यान देंगे, जानें वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा 2025 का आखिरी दिन
करियर को आगे बढ़ाने का समय है, व्यापार में लाभ होगा
विषयों में गति आएगी, लिखापढ़ी में चूक न करें
Taurus daily horoscope busy work and health concerns
वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

प्रेम मैत्री- प्रेम प्रसंग सुखद बनेंगे. घर में उत्साह का वातावरण रहेगा. अपनों में शुभ संवाद रहेंगे. परिजन प्रसन्न और प्रभावित होंगे. सभी का विश्वास जीतेंगे. खुशी का ध्यान रखेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान रखेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. अतिथि आगमन संभव है.

स्वास्थ्य मनोबल- विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सकारात्मक चर्चा बढ़ेगी. बड़प्पन से काम लेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 3 6 9

Advertisement

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान करें. कलात्मक समझ बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement