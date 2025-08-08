आज 08 अगस्त 2025 का वृष राशिफल (Taurus Horoscope): वृष राशि वाले साहस पराक्रम बनाए रखेंगे, रिश्तों को बल मिलेगा

वृष - भाग्य की कृपा से विविध कार्य साधेंगे. साख और विश्वास बल पाएंगे. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. प्रबंधकीय क्षमता पर जोर बनाए रखेंगे. साख सहकार में वृद्धि होगी. भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. आस्था और अध्यात्म बढ़े रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे. कार्य व्यापार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. उच्च मनोबल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- हर ओर अच्छा करेंगे. यात्रा पर जोर बना रहेगा. साक्षात्कार व संवाद में सफल रहेंगे. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. टीम भावना बढ़ेगी.

शुभ अंक : 6 7 8 और 9

शुभ रंग : ओपल व्हाइट

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. तीर्थक्षेत्र में जाएं.



