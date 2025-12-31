Vrishchik Tarot Rashifal 31 December 2025: बहकावे में आने से बचें, कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं

वृश्चिक (Scorpio):

Cards: Ten of wands

कार्य की अधिकता के चलते मानसिक तनाव बढ़ सकता हैं. किसी कार्य को पूरा करने की कोशिश सफल नहीं हो रही है. इसके साथ ही किसी नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बना सकते है. ऐसी स्थिति में किसी एक कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता हैं.



करीबी व्यक्ति से मदद ले सकते है. परिवार में पिता की तबियत खराब होने से पारिवारिक खर्चों और कार्यों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने से काफी परेशान हो चले हैं. इस समय कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते है. जिसके कारण कुछ लोग नाराज हो सकते है.



निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें. थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखें. कार्यों को समय पर पूरा करें. व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद न करें. आर्थिक मामलों में थोड़ी समझदारी दिखाएं. किसी के बहकावे में आकर निर्णय न लें. पुराने कर्जों को उतारने का प्रयास करें. संतान के मनमाने व्यवहार से परेशान हो सकते है. पुरानी गलती से सबक लें.

स्वास्थ्य: किसी भारी सामान को उठा लेने के कारण कंधों में काफी दर्द होने लगा हैं. किसी चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी नई संपत्ति को लेने पर विचार कर सकते हैं. ये संपत्ति व्यावसायिक होगी.

रिश्ते: सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते आए हैं. छोटे बच्चों पर गुस्सा न करें.

