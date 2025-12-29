Vrishchik Tarot Rashifal 29 December 2025: पैसों का लेनदेन न करें,चोट लग सकती है

वृश्चिक(Scorpio):-

Cards:- Five of pentacles

जीवन में कई परिस्थितियों में लिए गए गलत निर्णयों कारण आर्थिक,सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्रों में नुकसान उठाना पड़ सकता है.इन स्थितियों से उभरने का प्रयास कर सकते है.इन स्थितियों से मिले सबक को लेकर गंभीर नहीं है.इस समय वक्त आपके प्रतिकूल है.कोई कार्य जिसके चलते ज्यादा धन खर्च हो रहा है.उसको थोड़ा समय रोक दें.कुछ समय शांति से गुजरने का प्रयास करें.इस समय का उपयोग आगे भविष्य में पैसा कमाने के नए साधन ढूंढने की योजना बनाने में करें.

विपरीत परिस्थितियों में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.अपनी गलती से किए पैसे का नुकसान से सबक लें. उसके लिए दूसरे के साथ गाली गलोज करना आपको शोभा नहीं देगा.कार्य करते समय दिमाग को ठंडा रखें.कोई बड़ा परिवर्तन जिंदगी में आ सकता है.जो कुछ अच्छे कार्य करने के अवसर लेकर आ सकता है.नौकरी को छोड़ने की इच्छा मन में बढ़ सकती है.कुछ व्यवसाय के नए रास्ते ढूंढ सकते है.

स्वास्थ्य: छोटी सी चोट को लेकर लापरवाही न करें.खानपान में पौष्टिक वस्तुओं को बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही हैं.किसी से पैसों का लेनदेन न करें.

रिश्ते: जीवनसाथी की बढ़ती फरमाइशें और धन प्राप्ति का लालच के चलते उससे दूर हो सकते है.

