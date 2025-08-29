scorecardresearch
 

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 29 August 2025: वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, लापरवाही से बचें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 29 August 2025: इस समय आपके कार्य धैर्य शांति और आत्मविश्वास से पूरा करने का प्रयास करना है.  अन्यथा अच्छी सफलता प्राप्ति का संदेह हो सकता है.  अपने जीवन को संतुलित करने का प्रयास करें. इससे आप विपरीत शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण कर पाएंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Temperance

आपके कार्य में विरोधाभास हो रहा है.  कार्य करते समय सहयोगियों और अधिकारी से कार्य की योजना को लेकर मतभेद हो सकता है. इस समय आपके कार्य धैर्य शांति और आत्मविश्वास से पूरा करने का प्रयास करना है.  अन्यथा अच्छी सफलता प्राप्ति का संदेह हो सकता है.  अपने जीवन को संतुलित करने का प्रयास करें. इससे आप विपरीत शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण कर पाएंगे. इस समय हो सकता हैं, कि परिवार या कार्य क्षेत्र में कुछ समझौते करने पड़े. यदि समझौते आगे चलकर लाभदायक रहें.  तो उनको करने में कोई हानि नहीं होगी. किसी भी चीज की अति ना करें.  किसी पर किया गया अत्यधिक विश्वास आपको किसी बड़े मुसीबत में फंसा सकता हैं. किसी मामले में इतना न उलझ जाएं. कि अन्य पहलुओं पर आपका ध्यान ही ना जाएं.  अपने कार्य के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी नजर बनाए रखें. इस समय आपके किसी सहयोगी को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती हैं. और आप इस बात पर ध्यान ना दे रहे हो.  सामने वाले की मदद करें.  

Advertisement

स्वास्थ्य: यदि कोई स्वास्थ्य समस्या कुछ समय से आपको प्रभावित कर रही है.  तो उसका समाधान समय रहते अवश्य करें. लापरवाही आगे चलकर समस्या को काफी बढ़ा सकती है. 

सम्बंधित ख़बरें

तुला वालों का जीवन रहेगा प्रभावशाली, वस्तु का करें सावधानी से प्रयोग 
कन्या राशि वालों का बढ़ सकता है तनाव, हो सकता है आर्थिक नुकसान 
सिंह राशि वालों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं, खानपान का ध्यान रखें 
कर्क राशि वालों को प्राप्त हो सकती है धन राशि, मन को शांति मिल सकेगी 
मिथुन राशि वाले नौकरी में पाएंगे वेतन वृद्धि, सेहत का ध्यान रखें 

आर्थिक स्थिति: अपनी कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखने का प्रयास करें. किसी वस्तु के खोने या चोरी होने की संभावना बन रही है. 

रिश्ते: यदि किसी महिला से आप संपर्क में है. तो अपने रिश्ते की गरिमा बनाए रखें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement