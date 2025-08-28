Vrishchik Tarot Rashifal 28 August 2025: वृश्चिक राशि वाले कार्यों में करेंगे अच्छे बदलाव, हर इच्छा होगी पूरी

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Seven of Pentacles

कार्य क्षेत्र में पैसे संबंधी कोई बात आपके ऊपर आ सकती हैं. आपका कोई सहयोगी आपके ऊपर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा सकता हैं. इस बात को लेकर मन दुःखी हो सकता हैं. खुद को निर्दोष साबित करने के प्रयास करेंगे. इस समय मनःस्थिति कुछ उत्तम नहीं चल सकती हैं. असंतुष्टि का भाव मन में आ सकता हैं. अपने अभी तक के प्रयासों से मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा हैं. थोड़ा समय आत्म चिंतन और ईश्वर की तरफ लगा सकते हैं. इससे मन को संतुष्टि मिल सकती है. अपने प्रयासों का पुनः अवलोकन करना इस समय बेहतर रहेगा. कुछ नई तकनीके सामने आ सकती हैं. जिससे कार्य को अच्छा बनाया जा सकें. जीवन में लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना थोड़ा मुश्किल हो रहा हैं. तो ऐसी स्थिति में सामने वाले के साथ बेवजह बहस न करें. और न ही सामने वाले के स्वभाव की तुलना करें. कोई किस स्थिति में आगे बढ़ रहा है. वो केवल स्वयं को पता होता हैं. ईश्वर पर अपना विश्वास कायम रखें. समय अनुकूल होते ही कुछ अच्छे बदलाव नजर आएंगे.

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या को नियमित करें. किसी भी वस्तु का अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: अभी आर्थिक पक्ष को लेकर ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं. शीघ्र ही किसी नए व्यवसाय की शुरुआत पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: रिश्ते जीवन का सार होते हैं. यदि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे. तो वह आपसे छिटककर दूर हो सकते हैं.

---- समाप्त ----