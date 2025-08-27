scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 27 August 2025: समय आपके प्रतिकूल है, वाहन को चलाते समय सावधानी रखें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 27 August 2025: धैर्य और संयम के साथ यदि आप अपनी बात रखेंगे.तो ये ज्यादा बेहतर होगा.आपको किसी भी तरह के विवाद में नही पड़ना चाहिए.क्रोध पर नियंत्रण करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Five of  cups

पिता के कठोर और शक्की स्वभाव के चलते परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े होने रहते हैं.जिससे अब  मन व्यथित होने लगा है.कार्य क्षेत्र में किसी प्रकरण में उलझ सकते हैं.दूसरे की मदद करने की कोशिश आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर सकती हैं. कार्यक्षेत्र में कुछ सहयोगियों के मध्य वाद विवाद चल रहा है. हो सकता है कोई आपसे किसी एक पक्ष की तरफ बोलने की उम्मीद रखें.आपको इस समय कोशिश करना चाहिए कि किसी भी पक्ष की तरफ से ना बोले. किसी सहयोगी से यदि आपका मतभेद चल रहा है .तो उसे खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं. परिवार में भी संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद मैं समझौते की स्थिति बनाने का प्रयास करें .विवाद को बढ़ाने की जगह यदि आपस में समझदारी से उसे सुलझा लिया जाए. तो किसी भी पक्ष का नुकसान नहीं होता है.आपको हर स्थिति में अपने को शांत बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए.धैर्य और संयम के साथ यदि आप अपनी बात रखेंगे.तो ये ज्यादा बेहतर होगा.आपको किसी भी तरह के विवाद में नही पड़ना चाहिए.क्रोध पर नियंत्रण करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य : अत्यधिक क्रोध और मानसिक तनाव के चलते आप अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर सकते हैं. क्रोध और तनाव की स्थिति में वाहन को चलाते समय सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति:समय आपके प्रतिकूल है.इस समय पैसों का लेनदेन आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा.

रिश्ते : जीवनसाथी के साथ कलहपूर्ण स्थिति बन सकती है. ससुराल पक्ष के लगातार हस्तक्षेप के चलते आपके परिजन काफी नाराज हो सकते है.
 

