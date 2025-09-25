Vrishchik Tarot Rashifal 25 September 2025: वृश्चिक राशि वालों को मिलेंगे पैसे, इन चीजों से बचें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Eight of cups

कार्य क्षेत्र में आपके उच्च अधिकारी की दूसरों का अपमान करने की आदत मानसिक तनाव दे रही है. सामने वाला बार-बार आपकी काबिलियत पर सवाल खड़ा करता आ रहा हैं. जो आपके मन को आहत कर सकता है. कार्य क्षेत्र में अपना संपूर्ण योगदान देने के बाद भी आपको आपकी पुरानी गलतियां के लिए सुनाया जा सकता हैं. इस स्थिति में इस जगह कार्य करना आपकी मानसिक स्थिति प बुरा प्रभाव डाल सकता हैं. इसके चलते आप नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि विपरीत और कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए भी आप एक अच्छी नौकरी को प्राप्त कर लें या फिर आपको अचानक से कहीं से अच्छा धन लाभ हो जाए. कई बार आप अपनी अतीत की यादों से गुजर कर जीवन में खोने और पाने का हिसाब करते रहते हैं. आपने अपने प्रयासों से क्या प्राप्त किया और क्या कुछ खोया हैं. इस बात को हमेशा दोहराते आए हैं. जिससे आगे के जीवन में क्या प्राप्त किया जा सकता है. इस बात के लिए कठिन परिश्रम किया जाए. हालांकि आप किसी भी कठिन परिस्थिति में परिश्रम से डरते नहीं है किंतु किसी के अपशब्दों को सहन करना आपके स्वभाव में नहीं है. इस कारण कई बार सामने वाले व्यक्ति से आपकी झड़प हो सकती हैं.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के चलते योगा और ध्यान साधना पर खुद को केंद्रित कर सकते हैं. इससे मन को शांति और सुकून की प्राप्ति होगी.

आर्थिक स्थिति: अचानक से पुरस्कार या उपहार के रूप में एक बड़े धनराशि प्राप्त हो सकती हैं. इस धनराशि का उपयोग अपने मकान के पुनर्निर्माण में कर सकते हैं.

रिश्ते:इस समय जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चल रहा हैं. जिसके चलते यह रिश्ता एक बंधन की तरह लग सकता है.

