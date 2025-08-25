Vrishchik Tarot Rashifal 25 August 2025: वृश्चिक राशि वालों को वापस मिलेगा उधार दिया पैसा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें

वृश्चिक(Scorpio):-

Cards:- Five of cups

किसी रिश्ते को खोने का दर्द आपके लिए सदमा बन सकता हैं. अतीत के यादें आपके वर्तमान को दुखदाई बना सकती हैं. इन यादों से बाहर आइए. जीवन में आगे बढ़े और अपने कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें. कार्यों के पूरा होने में देरी के चलते आपको अपने अधिकारियों से डांट खाना पड़ सकती हैं. अपने कार्यों को पूरा करने में तेजी लाए. लापरवाही आपको नौकरी से बाहर जाने को मजबूर कर सकती हैं. जीवनसाथी के अतीत से आया कोई व्यक्ति आपके लिए कोई राज की बात ला सकता हैं. जिस कारण आपको सामने वाले की कुछ छुपी हुई सच्चाइयां पता चल सकती है. साथ ही आपको डर हैं, कि सामने वाला अभी भी कुछ छुपा रहा हैं. कार्य क्षेत्र में किसी से पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद हो सकता हैं. सामने वाले ने अपनी जरूरत के वक्त आपसे कुछ उधार लिया हैं. पर अब वो वापस करने में, आनाकानी कर रहा है. इससे आप कुछ परेशान हो सकते हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: पैरों में चोट लगने से काफी सूजन हो सकती हैं. बार बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया उधार वापस मिल सकता हैं. इस धन का निवेश किसी अच्छी योजना में कर सकते हैं.

रिश्ते:पति पत्नी किसी बात को एक दूसरे से छुपा सकते हैं. जल्द ही वो बात सबके सामने आ जाएगी.

---- समाप्त ----