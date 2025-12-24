Vrishchik Tarot Rashifal 24 December 2025: अचानक से सिर दर्द हो सकता है, धैर्य से काम लें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Temperance

कार्य क्षेत्र में कार्यों को लेकर सहयोगियों के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है.कार्य शैली की भिन्नता के चलते परेशानी होगी.धैर्य और संयम से दूसरे की पूरी बात सुने.बातचीत के बीच में दखल देने की आदत में परिवर्तन लाएं.कई बार आपके कार्यों में लापरवाही की वजह से काफी परेशानी उत्पन्न हो सकती है.कुछ गलत आदतों में बदलाव लाएं.इस समय प्रिय के साथ अपने रिश्ते को लेकर द्वंद्व की स्थिति में है.सामने वाले को इज्जत नहीं कर रहा है.साथ ही बार-बार आपके साथ अपशब्दों का प्रयोग कर सकता है.गलत बात को सहन न करने का निर्णय परेशानी से बाहर ला सकता है.इस समय अपने कार्यों को पूरा करने के लिए काफी प्रयास करना पड़ सकता है.जीवनसाथी के साथ चल रही अनबन का फायदा किसी को न उठाने दें.इससे रिश्ते में गलतफहमियां आ सकती है.बाहरी लोगों की बातों को अनसुना करें.किसी भी कार्य पर तुंरत प्रतिक्रिया न दें.थोड़ा सोच समझ लें.फिर आगे कोई निर्णय लें.

स्वास्थ्य: अचानक से सिर में काफी दर्द हो सकता है.घरेलू उपचार कर सकते है.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक पहलू पर विचार कर सकते हैं. आमदनी और खर्चों के बीच संतुलन बनाए.

रिश्ते: किसी भी रिश्ते को स्वयं पर हावी न होने दें.इससे रिश्ते में तनाव आ सकता है.

