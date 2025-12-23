scorecardresearch
 
Vrishchik Tarot Rashifal 23 December 2025: लापरवाही न करें, खानपान में सतर्कता रहें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 23 December 2025: जीवनसाथी को उपहार दे सकते है. कार्य क्षेत्र में कुछ नए करार आगे फायदेमंद हो सकता हैं. परिवार में किसी से विवाद हो सकता है.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:-Three of cups
मित्रों के साथ जश्न मनाएंगे. नए कार्य की शुरुआत हो सकती है. किसी बड़े मौके की प्रतीक्षा पूरी होने वाली है. जल्द ही कार्य क्षेत्र में किसी नए अधिकारी का आगमन नियमों में बदलाव लाएगा. अचानक आए हुए खर्चों से परेशान हो सकते है. जीवनसाथी को उपहार दे सकते है. कार्य क्षेत्र में कुछ नए करार आगे फायदेमंद हो सकता हैं. परिवार में किसी से विवाद हो सकता है.

इस स्थिति में खामोश रहें. कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया न दें. जिससे विवाद आगे बढ़ जाएं. अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें. प्रिय को अपनी हरकतों से नाराज न करें. फीके पड़ते हुए रिश्तों को सुधारें. फिजूल की चीजों पर खर्चा न करें. यथार्थवादी रवैया अपनाएं. जो आपकी और मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं. उनसे कोई बड़े चमत्कार की उम्मीद न करें. समय की कमी की वजह से परिजन नाराज हो सकते हैं. किसी कानूनी मामले में वकील की सलाह ले सकते है. कोई भी अलग सी स्थिति होने पर सजग रहें. कोई अनैतिक कार्यों में आपको फंसा सकता है. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. खानपान में सतर्कता रहें. 

आर्थिक स्थिति: किसी भी धन निवेश में जल्दबाजी न दिखाएं. कोई भी गलत निर्णय बड़ी मुश्किल में डाल सकता हैं. 

रिश्ते: दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित होंगे. 

