scorecardresearch
 

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 21 August 2025: वृश्चिक वालों की हर इच्छा होगी पूरी, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 21 August 2025: आर्थिक हानि के साथ मान सम्मान की भी हानि होने की संभावना बनती नजर आ रही है.  अहंकार और क्रोध किसी को भी ऊंचाई से गिरा सकता हैं.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards :- The Tower

समय सजग रहने की सलाह दे रहा है. हो सकता हैं, कि आपका प्रिय आपके साथ विश्वास घात करने की मंशा रख रहा हो.  जिसके चलते आप खुद को सबसे दूर कर सकते हैं. लगातार मिलती सफलता और आर्थिक रूप से मजबूती ने अहंकार और दंभ को जीवन में जगह दे दी है.  सभी को खुद से छोटा समझने की कोशिश लोगों से दूर करती जा रही है.  किसी गलत निर्णय के चलते काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता हैं.  आर्थिक हानि के साथ मान सम्मान की भी हानि होने की संभावना बनती नजर आ रही है.  अहंकार और क्रोध किसी को भी ऊंचाई से गिरा सकता हैं. इनसे दूर रहना बेहतर होगा. व्यवहार को  लचीला और नम्र बनाए.  ऐसे लोग जो आपके लिए परेशानियां बढ़ा सकते है. उनसे दूर रहिए.  अपने से बड़ों का सम्मान करें.   दूसरों की बातों को हमेशा अनसुना करने की आदत आपको बदलने की जरूरत है.  किसी के उकसाने पर व्यर्थ के विवाद में उलझ सकते है. पहले बातों की सच्चाई की जांच करें, फिर उस पर फैसला ले. बिना जांचे और बिना समझे आगे बढ़ना रिश्तों में दूरियां ला सकता है. 

Advertisement

स्वास्थ्य : हृदय संबंधी किसी समस्या से ग्रस्त हो सकते है.  व्यर्थ के तनाव और चिंता से दूर रहने का प्रयास कीजिए.  नियमित दिनचर्या अपनाने का प्रयास कर सकते है. 

सम्बंधित ख़बरें

तुला वालों के कार्यों में रुकावटें होंगी समाप्त, खर्चो पर रखें नियंत्रण 
कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, सेहत का रखें ध्यान 
सिंह राशि वालों को मिल सकती है पदोन्नति, आर्थिक स्थिति होगी अच्छी 
कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी अच्छी, निवेश से भी होगा फायदा 
मिथुन राशि वालों को मिल सकता है कठिन परिश्रम का फल, नए प्रेम संबंध की मुलाकात  

आर्थिक स्थिति : धन की आवक काफी कम हो रही है. उधार दिया हुआ धन कहीं से भी वापस नहीं मिल पा रहा है. उधार लिए हुए लोगों ने दूरी बना ली है. 

रिश्ते : जीवनसाथी के किसी अन्य के साथ संबंधों ने आपके दिल को काफी चोट पहुंचाई है.  आपके माता पिता आपके साथ इस परेशानी में खड़े रहेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement