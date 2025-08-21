Vrishchik Tarot Rashifal 21 August 2025: वृश्चिक वालों की हर इच्छा होगी पूरी, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards :- The Tower

समय सजग रहने की सलाह दे रहा है. हो सकता हैं, कि आपका प्रिय आपके साथ विश्वास घात करने की मंशा रख रहा हो. जिसके चलते आप खुद को सबसे दूर कर सकते हैं. लगातार मिलती सफलता और आर्थिक रूप से मजबूती ने अहंकार और दंभ को जीवन में जगह दे दी है. सभी को खुद से छोटा समझने की कोशिश लोगों से दूर करती जा रही है. किसी गलत निर्णय के चलते काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता हैं. आर्थिक हानि के साथ मान सम्मान की भी हानि होने की संभावना बनती नजर आ रही है. अहंकार और क्रोध किसी को भी ऊंचाई से गिरा सकता हैं. इनसे दूर रहना बेहतर होगा. व्यवहार को लचीला और नम्र बनाए. ऐसे लोग जो आपके लिए परेशानियां बढ़ा सकते है. उनसे दूर रहिए. अपने से बड़ों का सम्मान करें. दूसरों की बातों को हमेशा अनसुना करने की आदत आपको बदलने की जरूरत है. किसी के उकसाने पर व्यर्थ के विवाद में उलझ सकते है. पहले बातों की सच्चाई की जांच करें, फिर उस पर फैसला ले. बिना जांचे और बिना समझे आगे बढ़ना रिश्तों में दूरियां ला सकता है.

स्वास्थ्य : हृदय संबंधी किसी समस्या से ग्रस्त हो सकते है. व्यर्थ के तनाव और चिंता से दूर रहने का प्रयास कीजिए. नियमित दिनचर्या अपनाने का प्रयास कर सकते है.

आर्थिक स्थिति : धन की आवक काफी कम हो रही है. उधार दिया हुआ धन कहीं से भी वापस नहीं मिल पा रहा है. उधार लिए हुए लोगों ने दूरी बना ली है.

रिश्ते : जीवनसाथी के किसी अन्य के साथ संबंधों ने आपके दिल को काफी चोट पहुंचाई है. आपके माता पिता आपके साथ इस परेशानी में खड़े रहेंगे.

---- समाप्त ----