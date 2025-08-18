Vrishchik Tarot Rashifal 18 August 2025: वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, लेनदेन से बचें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards :- Eight of swords

किसी भी परिस्थिति को देखने का प्रयास नहीं करना चाहते है. खुद के विचारों में इतना उलझ गए है,कि सामने क्या हो सकता है. यह भी देखना नहीं चाहते है. खुद को इन चुनौती पूर्ण परिस्थिति से बाहर नहीं निकलना चाह रहे है. अतीत में कुछ ऐसा घटित हुआ है. जिसकी यादों ने मन में डर पैदा कर दिया है. आगे बढ़कर अपनी आंखों पर बंधी डर की पट्टी को खोलने का प्रयास करें. सामने सभी परिस्थितियों के हल है. बस थोड़ा सा प्रयास उन्हें ढूंढने के लिए करना पड़ सकता है. विचारों को सकारात्मक बनाइए और संयम और धैर्य के साथ सामने की चुनौतियों से निपटने का रास्ता ढूंढे. अतीत में जो हुआ वो बीत चुका है. उसके लिए अपने वर्तमान और भविष्य को खराब न करें. परिजनों और मित्रों के सहयोग से आगे बढ़े. पूर्व में व्यवसाय में जो भी हानि हुई है. उससे सबक सीखकर व्यवसाय को पुनः सुधारने का प्रयास करें. जल्द ही सब ठीक होता दिखेगा. यदि कार्य क्षेत्र में खुद के लिए स्थितियां सही नही दिख रही. तो अपने सोचने के नजरिए में परिवर्तन लाने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य : कार्य की अधिकता के चलते आंखों से संबंधित किसी भी समस्या को नजरंदाज कर रहे है. जो को बेहतर नही है. मानसिक तनाव और अवसाद के चलते वजन भी गिरता जा रहा है.

आर्थिक स्थिति : खर्चों की अधिकता रह सकती है. धन कमाने के नए साधन ढूंढने का प्रयास कर सकते है. उधार लेने और देने दोनों से इस वक्त बच कर रहें.

रिश्ते : रिश्ते में आप खुद को दोषी मान सकते है. आपका प्रिय आपको गलत साबित कर सकता है. आपको निर्दोष होते हुए रिश्ते में बिना कारण अपनी गलती नही मानना चाहिए. इस रिश्ते में आपको धोखा मिलने की भी संभावनाएं है.

