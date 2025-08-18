scorecardresearch
 

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 18 August 2025: वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, लेनदेन से बचें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 18 August 2025: परिजनों और मित्रों के सहयोग से आगे बढ़े. पूर्व में व्यवसाय में जो भी हानि हुई है. उससे सबक सीखकर व्यवसाय को पुनः सुधारने का प्रयास करें. जल्द ही सब ठीक होता दिखेगा.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards :- Eight of swords

सम्बंधित ख़बरें

तुला राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, लापरवाही से बचें 
कन्या राशि वालों का अटक सकता है पैसा, सेहत का ख्याल रखें 
सिंह राशि वालों को होगी धन की प्राप्ति, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
कर्क राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, सावधानी बरतें 
मिथुन राशि वालों को सकता है धन लाभ, सेहत ध्यान रखें 

किसी भी परिस्थिति को देखने का प्रयास नहीं करना चाहते है. खुद के विचारों में इतना उलझ गए है,कि सामने क्या हो सकता है. यह भी देखना नहीं चाहते है. खुद को इन चुनौती पूर्ण परिस्थिति से बाहर नहीं निकलना चाह रहे है. अतीत में कुछ ऐसा घटित हुआ है. जिसकी यादों ने मन में डर पैदा कर दिया है. आगे बढ़कर अपनी आंखों पर बंधी डर की पट्टी को खोलने का प्रयास करें. सामने सभी परिस्थितियों के हल है. बस थोड़ा सा प्रयास उन्हें ढूंढने के लिए करना पड़ सकता है. विचारों को सकारात्मक बनाइए और संयम और धैर्य के साथ सामने की चुनौतियों से निपटने का रास्ता ढूंढे. अतीत में जो हुआ वो बीत चुका है. उसके लिए अपने वर्तमान और भविष्य को खराब न करें. परिजनों और मित्रों के सहयोग से आगे बढ़े. पूर्व में व्यवसाय में जो भी हानि हुई है. उससे सबक सीखकर व्यवसाय को पुनः सुधारने का प्रयास करें. जल्द ही सब ठीक होता दिखेगा. यदि कार्य क्षेत्र में खुद के लिए स्थितियां सही नही दिख रही. तो अपने सोचने के नजरिए में परिवर्तन लाने का प्रयास करें.

Advertisement

स्वास्थ्य : कार्य की अधिकता के चलते आंखों से संबंधित किसी भी समस्या को नजरंदाज कर रहे है. जो को बेहतर नही है. मानसिक तनाव और अवसाद के चलते वजन भी गिरता जा रहा है.

आर्थिक स्थिति : खर्चों की अधिकता रह सकती है. धन कमाने के नए साधन ढूंढने का प्रयास कर सकते है. उधार लेने और देने दोनों से इस वक्त बच कर रहें.

रिश्ते : रिश्ते में आप खुद को दोषी मान सकते है. आपका प्रिय आपको गलत साबित कर सकता है. आपको निर्दोष होते हुए रिश्ते में बिना कारण अपनी गलती नही मानना चाहिए. इस रिश्ते में आपको धोखा मिलने की भी संभावनाएं है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement