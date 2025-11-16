Vrishchik Tarot Rashifal 16 November 2025: कर्ज खत्म होगा, अनिवार्य परिवर्तन आ सकता है

वृश्चिक (Scorpio)

कार्ड: Death

डरें नहीं! टैरो कार्ड में 'मृत्यु' का अर्थ पुनर्जन्म और अनिवार्य परिवर्तन है. यह संकेत देता है कि आपके जीवन का एक अध्याय अब समाप्त हो रहा है ताकि एक नया और बेहतर अध्याय शुरू हो सके. आपको किसी पुरानी आदत, स्थिति या रिश्ते को जाने देना होगा जो अब आपकी प्रगति में बाधा बन रहा है. इस बदलाव का विरोध करने के बजाय, इसे मुक्त और शक्तिशाली तरीके से स्वीकार करें.

स्वास्थ्य: पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है. एक स्वस्थ जीवनशैली की ओर बढ़ना आवश्यक है. अपनी ऊर्जा को नवीनीकृत करने के लिए 'डिटॉक्स' या उपवास पर विचार करें.

आर्थिक स्थिति: किसी पुराने निवेश या कर्ज को पूरी तरह से बंद करने का समय आ गया है. बड़ा परिवर्तन करने से पहले सभी पुराने हिसाब-किताब निपटा लें.

रिश्ते: कुछ रिश्ते अप्रासंगिक हो सकते हैं. उस रिश्ते को स्वीकार करें जो आपको अब आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और शांति से उससे बाहर आएं. यह परिवर्तन आपके व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है

