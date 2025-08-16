Vrishchik Tarot Rashifal 16 August 2025: वृश्चिक राशि वाले सोच समझकर निवेश करें, लापरवाही से बचें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:-The Empress

बहुत पहले देखा हुआ कोई खूबसूरत सपना अब पूरा होने की उम्मीद नजर आ सकती हैं. अपने व्यक्तित्व में बदलाव ला सकते हैं. किसी बड़े व्यक्ति के साथ अपनी मित्रता को लेकर चिंतित हो सकते हैं. हो सकता हैं, कि वो व्यक्ति जितना सभ्य नजर आता हो. वो सिर्फ बाहरी आवरण हो. जिस कारण आप सामने वाले से अब दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हो. विवाह के काफी समय बाद संतान के आगमन का समाचार मन को हर्षित कर देगा. सभी परिजन इस बात को लेकर काफी उत्साहित हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ किसी बड़े कार्य की शुरुआत करने की तैयारी पूर्ण कर सकते हैं. हालांकि अभी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. फिर भी काम की शुरुआत कम जमा पूंजी में करने का विचार कर रहे हैं. जैसे जैसे व्यवसाय आगे बढ़ने लगेगा. वैसे-वैसे आपको लाभ प्राप्ति की उम्मीद है. प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है. आपकी मेहनत अच्छा प्रतिफल लेकर आएगी. नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है. कहीं विदेश जाने का योग बनेगा.

स्वास्थ्य: उम्र बढ़ाने के साथ अपने को स्वस्थ रखने की प्रयास दुगने कीजिए. किसी भी तरह की छोटी-मोटी परेशानी को नजरअंदाज ना करें.

आर्थिक स्थिति: अभी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. पर जल्दी सब कुछ बेहतर हो जाएगा ऐसा आपको विश्वास है.

रिश्ते: अतीत से आया कोई व्यक्ति आपके वर्तमान में गलतफहमियां उत्पन्न कर सकता है. उस व्यक्ति की सच्चाई अपने जीवनसाथी या प्रिय के साथ साझा करें.

