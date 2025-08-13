scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 13 August 2025: अचानक से धन लाभ की स्थिति बन सकती है, मित्रों से कुछ अच्छे उपहार मिल सकते हैं

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 13 August 2025: नौकरी में पदोन्नति के साथ मिला स्थान परिवर्तन का आदेश आपके लिए परेशानी लेकर आया है. सभी से दूर जाने की सोच भी आपको परेशान कर देती है.

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Six of swords 

जीवनसाथी अपनी जिद्द के चलते आपको पैसों के लिए परेशान कर सकता हैं. उसकी अंतहीन फरमाइशों से आप खुद को इस रिश्ते में जकड़ा हुआ महसूस करने लग रहे हैं. कुछ गलतफहमियों के चलते अपने परिवार से दूर जाना पड़ सकता है. किसी भी तरह की अप्रिय घटनाएं आपके कारण परिवार में न हो. आपको इस बात का डर सता सकता है. अभी कुछ समय अतीत की यादों से दूर रहना चाहते है. परिजनों की मर्जी के खिलाफ विवाह करने के कारण दोनों के परिजन काफी नाराज़ है. अभी कोई भी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है.

नौकरी में पदोन्नति के साथ मिला स्थान परिवर्तन का आदेश आपके लिए परेशानी लेकर आया है. सभी से दूर जाने की सोच भी आपको परेशान कर देती है. पर अपने सभी कार्यों को पूरा करके आगे बढ़ना आपका लक्ष्य है. अपने जीवन के शुरुआत से परेशानियों को देखा है. जिसके चलते व्यवहार में बहुत ज्यादा नरमी नहीं थी. आपको अपने इस कठोर स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए. जो बीत चुका उसको भुलाना ही बेहतर है. 

स्वास्थ्य: कहीं फिसलने के कारण पैरों और पीठ में काफी चोट लग सकती हैं. जिसके कारण कार्यों में धीमापन आ सकता है. 

आर्थिक स्थिति: अचानक से धन लाभ हो सकता है. विदेशी मित्र से कुछ अच्छे उपहार मिल सकते है. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ चल रही अनबन को खत्म करने का प्रयास करेंगे.  किसी नए व्यक्ति के आगमन से वातावरण अच्छा हो सकता है.

