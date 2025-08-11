scorecardresearch
 

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 11 August 2025: किसी को बिना लिखापढ़ी के उधार न दें, मित्र से हो सकती है मुलाकात

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 11 August 2025: किसी व्यक्ति पर आपका विश्वास करना आपको काफी बड़े आर्थिक संकट में डाल गया हैं.अभी तक आप इस स्थिति को सच नहीं मान पा रहे हैं.नुकसान काफी बड़ा हैं.इस बात को किसी के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं.लोगों पर दुबारा विश्वास करने में डर सा लग सकता हैं

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Five of pentacles 

किसी व्यक्ति पर आपका विश्वास करना आपको काफी बड़े आर्थिक संकट में डाल गया हैं.अभी तक आप इस स्थिति को सच नहीं मान पा रहे हैं.नुकसान काफी बड़ा हैं.इस बात को किसी के साथ साझा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं.लोगों पर दुबारा विश्वास करने में डर सा लग सकता हैं. जीवनसाथी की खराब तबियत और परिवार के लोगों का आपके साथ खराब व्यवहार आपको आहत कर रहा हैं.पारिवारिक जीवन के तनाव के असर कार्य क्षेत्र पर पड़ना शुरू होता नजर आ रहा हैं.इस स्थिति से खुद को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे.जो बीत गया उसको बुरा हादसा समझकर बाहर निकलने के प्रयास धीरे धीरे सफल होते नजर आएंगे.जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले विचारों को अपनाएंगे.ऐसे लोग जिनकी ऊर्जा सकारात्मकता से भरपूर है.उनके साथ मित्रता बढ़ा सकते हैं.अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखिए.अगर कोई ज्यादा गुस्सा दिलाने का प्रयास करें.तो चुप रहना सबसे अच्छा होगा.इससे आप अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रख सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

व्यवसाय को आगे ले जाने के प्रयास सफल हो सकते हैं, आर्थिक लाभ मिल सकेगा 
पदोन्नति मिलेगी, परिजनों के लिए उपहार ले सकते हैं 
दयालुता आपको हानि पहुंचा सकती है,लोगों की नीयत और स्वभाव देखकर व्यवहार करें 
किसी कार्य में थोड़ी आर्थिक हानि सहन करना पड़ सकती है  
अपने पैसों को कहां निवेश करना हैं, इसका निर्णय स्वयं लें 
Advertisement

स्वास्थ्य: जल्दबाजी से चढ़ते उतरते समय फिसल सकते हैं.सावधानी रखें. फ्रैक्चर होने की संभावना बन रही हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी को बिना लिखापढ़ी के उधार न दें.चाहे सामने वाला आपका कितना भी अच्छा परिचित क्यों न हो.

रिश्ते: किसी मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती हैं.सामने वाले के साथ किसी नई नौकरी की बात कर सकते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement