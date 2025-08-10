scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 10 August 2025: वृश्चिक राशि वालों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, खानपान का ध्यान रखें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 10 August 2025: विचारों को सकारात्मक बनाइए और पूरी ऊर्जा और मनोबल के साथ आगे बढ़ते रहिए. अभी वक्त थोड़ा परेशानी भरा है. पर जल्द ही सभी परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी.

scorpio horoscope
वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- The Moon

बदलता मौसम अपने मिजाज को ओर तुनकमिजाजी बनाता जा रहा है. कोई बात लगता दिमाग में परेशानी बढ़ा रही है. जिस भी कार्य को शुरू करते है. उसमें कुछ समय बाद नुकसान उठाना पड़ा है. किसी भी तरफ कदम बढ़ाने से डरने लगे है. समय अभी प्रतिकूल है. धीरे -धीरे कदम आगे बढ़ाएं. आगे सब अच्छा होने लगेगा. हालांकि आप जीवन में संतोषी व्यक्ति है. कभी भी ज्यादा कुछ की इच्छा आपको नहीं रही. जो मिला उसी में खुश रहते आए है. अब आप किसी नए कार्य को शुरू कर आगे बढ़ रहे है. कार्य में रुकावटें पैदा हो सकती हैं. कार्यों को वापस सामान्य गति पर लाने का प्रयास करें. जल्द ही सभी कार्य धीरे धीरे गति पकड़ लेंगे. थोड़ा धैर्य और संयम रखिए. और कोशिश कीजिए किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन को प्राप्त करने की. विचारों को सकारात्मक बनाइए और पूरी ऊर्जा और मनोबल के साथ आगे बढ़ते रहिए. अभी वक्त थोड़ा परेशानी भरा है. पर जल्द ही सभी परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी. और आपके बिगड़े हुए काम सुधारने लगेंगे.

स्वास्थ्य : बदलते मौसम में गले में संक्रमण कर दिया है . जिसके चलते खान खान-पान में परेशानी महसूस कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: दूसरों की देखा देखी व्यर्थ चीजों पर खर्च परेशानी खड़ी कर देगा. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

रिश्ते:मित्रों के साथ कहीं घूमने का विचार बन रहा है. कार्य क्षेत्र में प्राप्त सफलता का जश्न मना सकेंगे.

