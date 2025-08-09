Vrishchik Tarot Rashifal 9 August 2025: वृश्चिक राशि वालों को वेतन वृद्धि न होने से आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है, व्यर्थ के खर्चें न करें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards: The High Priestess

यदि आप प्रयास करते हैं,तो आपकी जिंदगी में छाया हुआ अंधेरा दूर हो सकता हैं. इसके लिए आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा. अपने अंतर्मन से खुद को जोड़ने का प्रयास कीजिए. सभी समस्याओं का समाधान आपके अंतर्मन में नजर आने लगेगा. यदि किसी कार्य में काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं. तो किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ अपने परेशानी को साझा कीजिए. इससे न केवल आपकी सोच में परिवर्तन आएगा. बल्कि आप अपने कार्य में सफलता भी प्राप्त कर सकेंगे.

यदि किसी संबंध में आपको काफी भावनात्मक तकलीफ सहन करनी पड़ रही है. तो उस संबंध को त्यागना ही सबके लिए बेहतर होगा. हो सकता है कुछ ऐसी चीजों कोभी स्वीकार करना पड़े. जो आपके मन को स्वीकार भी ना हो. समय अभी प्रतिकूल है. जल्द ही किसी नए व्यक्ति के आगमन से आपके रुके हुए कार्यों में गति आती नजर आएगी. साथ ही उस व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको अपने सही रास्ते पर ले जाने में सहायक रहेगा. यदि आप सकारात्मक सोच के साथ लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे. तो जीवन में कैसी भी चुनौती आपके समक्ष आए. आप उसे आसानी से बाहर निकलने में खुद को सक्षम पाएंगे.

स्वास्थ्य: श्वास संबंधी परेशानियां तकलीफ दे सकती है. मौसम के बदलते ही पुरानी श्वास समस्याएं आपके लिए परेशानी बन सकता है.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में काफी समय से वेतन वृद्धि न होने से आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है. व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण करने में खुद को असफल पा सकते हैं.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ ससुराल पक्ष को लेकर बहस हो सकती है. प्रयास करें सामने वालों को जवाब देने की जगह,शांत रहें.

