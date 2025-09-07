scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 7 September 2025: वृश्चिक राशि वाले नौकरी में पदोन्नति पा सकते हैं, उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 7 September 2025: थोड़ा डर मन में प्रस्ताव को अस्वीकरण को लेकर बना  हो सकता हैं.नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी मिल सकती है.आस पास के लोगों की ईर्ष्या बढ़ सकती है.आपकी सफलता कई लोगों को आपसे चिढ़ने को मजबूर कर रही है.

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Ace of Pentacles


जीवन के शुरुआत से पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्रों में काफी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते आए हैं.धैर्य और संयम के साथ पूरी ईमानदारी से कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे कदम जमाना शुरू कर चुके है. सफल होने को लेकर थोड़ी शंका जरूर मन में बनी हुई है.पर आपको अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच पर पूरा विश्वास है.समय के साथ सभी कार्य सफल होने लगेंगे.पैसा कमाने की ललक पहले से बढ़ती जा रही है.फिर भी किसी भी अनैतिक तरीके को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते.मेहनत जरूर ज्यादा लगेगी और काफी धैर्य और संयम भी रखना होगा.लेकिन आपको विश्वास हैं,कि जल्द ही सब ठीक होगा.प्रिय के साथ विवाह का प्रस्ताव आप उसके परिजनों के समक्ष रख सकते है.साथ ही अपने परिजनों को भी इस बात की जानकारी देने  का प्रयास कर रहे है.थोड़ा डर मन में प्रस्ताव को अस्वीकरण को लेकर बना  हो सकता हैं.नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी मिल सकती है.आस पास के लोगों की ईर्ष्या बढ़ सकती है.आपकी सफलता कई लोगों को आपसे चिढ़ने को मजबूर कर रही है.

स्वास्थ्य : विचारों की अधिकता से आपको नींद न आने की परेशानी हो सकती है. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही अच्छी बात नहीं है.

आर्थिक स्थिति : सामने से कुछ अच्छे आय के स्रोत खुलते नजर आ सकते है. उधार दिया गया सारा पैसा वापस मिल सकता है.

रिश्ते : कुछ अच्छे विवाह परिजनों के सामने आ रहे है.सही प्रस्ताव का चयन करने आगे बढ़े. ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप के कारण जीवनसाथी  आपसे दूर चला गया है.उसके साथ बातचीत कर समस्या का समाधान करे.

