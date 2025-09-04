scorecardresearch
 

Feedback

Vrishchik Tarot Rashifal 4 September 2025: वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है,  सेहत का ध्यान रखें

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 4 September 2025: यदि संबंध टूट गए हैं, तो उनका असर जीवन पर न पड़ने दें. अतीत में होने वाले नुकसान से वर्तमान में सबक लेने के प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रख सकते हैं.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Five of cups

जीवनसाथी के बेवजह शक करने की आदत से रिश्तों में कटुता आने लगी है. बार बार अपनी सफाई देने के बाद भी जीवनसाथी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं हैं. इस स्थिति में धैर्य बनाए रखें. किसी बात की सफाई न दें. अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए. और कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें. कार्य क्षेत्र में आपके उच्च अधिकारी कुछ कर्मचारियों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं. इस कारण कार्य क्षेत्र में गहमागहमी का माहौल बना हुआ हैं. सभी लोग अपनी अपनी नौकरी के स्थायित्व को लेकर चिंतित हो रहे हैं. ये समय आपके लिए सजग और सावधान रहने की सलाह दे रहा हैं. जो बातें पूर्व में हुई हैं. उनको भूलना बेहतर होगा. अपने वर्तमान को बेहतर बनाएं. ताकि आगे भविष्य अच्छा हो सकें. अतीत से शिक्षा ले सकते हैं. यदि संबंध टूट गए हैं. अथवा विघटित हो गए हैं. तो उनका असर जीवन पर न पड़ने दें. अतीत में होने वाले नुकसान से वर्तमान में सबक लेने के प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रख सकते हैं. यदि किसी चीज या रिश्ते का खोने का डर बना हुआ है. तो उसे भय से खुद को बाहर निकले.

सम्बंधित ख़बरें

तुला राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, जल्दबाजी से बचें 
कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, खानपान का ख्याल रखें 
सिंह राशि वालों को मिल सकता है धन, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
कर्क राशि वालों को निवेश से मुनाफा मिलेगा, सेहत अच्छी रहेगी 
मिथुन राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
Advertisement

स्वास्थ्य: कंधे में दर्द बढ़ सकता है. किसी अच्छे फिजियोथैरेपिस्ट से मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: बेवजह धन खर्च करने की आदत आपको परेशानी में डाल सकती है. संचित जमा पूंजी को खर्च कर सकते हैं.

रिश्ते: कई बार रिश्ते सिर्फ नाम के ही रह जाते हैं. उनमें कोई भी संवेदना या भावनाएं शेष नहीं होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement