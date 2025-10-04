Vrishchik Tarot Rashifal 4 October 2025: स्थिति काफी बेहतर है,मकान बनवा सकते हैं

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- The Hanged Man

आपकी समझदारी इस बात पर निर्भर करेगी. कि आप सामने आ रही परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं. और साथ ही जीवन को कैसे संतुलित करते हैं. कुछ समय से जीवन में बहुत उथल-पुथल हो रही है. जिस भी कार्य को शुरुआत करने का प्रयास करते हैं. उसी में कोई ना कोई अड़चन ऐसी आ जाती है. जो आपके विचारों में नकारात्मकता ला देती है.ये समय जीवन में बदलाव लाने है. अपनी सोच में सकारात्मक लाइए. ऐसे कार्यों को करने का प्रयास करें. जिससे आपको खुशी और सकारात्मकता का अनुभव होता है.

ऐसे लोग जो जीवन में ऐसे लोग जो आपके कार्यों में मीनमेख निकलते आ रहे हैं,और हमेशा आपको अपमानित करने की वजह ढूंढते हैं. उनसे अब दूरी बनाने का प्रयास करें . आपकी सफलता और आत्मविश्वास सामने वालों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा. इस समय अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर आगे बढ़े. अपने लक्ष्य को सदा ऊंचा बनाए रखें.आपके कार्यों की सफलता उन लोगों के मुंह पर तमाचा हो सकती है. जिन्हें आपके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं था.

Advertisement

स्वास्थ्य: जननांगों में कुछ समस्या अनुभव कर सकते हैं.इस समस्या को किसी को बताने में शर्मिंदगी होने के कारण चिकित्सक के पास परामर्श के लिए नहीं जा रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर है.किंतु इस समय मकान के पुनर्निर्माण के काफी धन लगने के कारण ऋण लेने की कोशिश कर सकते है.

रिश्ते: जीवनसाथी के भाई के साथ रिश्ते पहले से बेहतर होंगे.इसका असर आप दोनों के रिश्ते में सुधार लाने में सहायक रहेगा.

---- समाप्त ----