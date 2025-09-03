Vrishchik Tarot Rashifal 3 September 2025: सफलता अच्छा लाभ लेकर आएगी, बुखार परेशान कर सकता है

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Eight of Pentacles

पारिवारिक व्यवसाय को लेकर काफी चिंतित हो रहे हैं.लंबे समय से चली आ रही आर्थिक हानि व्यवसाय को खत्म होने के कगार तक ले आई हैं.इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने और उसको नया रूप देने के लिए अपनी कुछ योजनाओं पर कार्य करना शुरू कर दिया हैं.इस कार्य में आपके करीबी मित्रों का पूरा सहयोग मिल सकता हैं.पिता भी आपको सहयोग करने के लिए आगे कदम बढ़ा सकते हैं.ये समय खुद की काबिलियत और मेहनत को साबित करने का हैं.कार्य क्षेत्र में कुछ कार्य सही गति से नहीं चल पा रहे हैं.जिसके चलते आपके उच्च अधिकारी आपको उन कार्यों को सफलता पूर्वक समाप्त करने की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.सामने वाले के विश्वास को बनाए रखें.यदि किसी कार्य की पूर्ण जानकारी आपके पास नहीं हैं.तो कोशिश करे उस विषय की पूरी जानकारी एकत्र करने की.अपनी मेहनत,लगन और ईमानदारी के बल पर आप सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं.अपने ईश्वर पर आस्था बनाएं रखें और आगे बढ़े.

स्वास्थ्य: मौसमी सर्दी और बुखार के चलते काफी थकान महसूस कर सकते हैं.कार्य से विश्राम लेकर खुद को आराम दें.

आर्थिक स्थिति: कार्य की सफलता अच्छा लाभ लेकर आएगी.ऐसा आपको पूर्ण है.

रिश्ते: कुछ रिश्ते आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं.आपकी सफलता सामने वाले को अपनी कमतरी का अहसास दिला सकती हैं.

---- समाप्त ----