Vrishchik Tarot Rashifal 2 November 2025: पुराने परिचित से मिल सकते हैं, छोटा कारोबार शुरू करेंगे

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Two of swords

कार्य क्षेत्र में इस समय इतनी अधिक अव्यवस्था बनी हुई है. कि सभी कार्यों को जल्दबाजी में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है.इस जल्दबाजी या हड़बड़ीपन के चलते कार्यों में अपेक्षित सफलता के प्रति नहीं हो पा रही है. साथ ही कुछ कार्य ऐसी स्थिति में भी आ गए हैं. कि उनमें कोई भी सुधार किया नहीं जा सकता है. इस अव्यवस्थित माहौल और जल्दबाजी के चलते आने वाले अवसर प्राप्त करने में काफी मुश्किल हो सकती हैं. हो सकते हैं.इस समय आप इस नौकरी को छोड़ने पर विचार कर सकते हैं.साथ ही कि इसकी जगह आप किसी ऐसे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं .जो लघु कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता हो.

आप अपने जीवन साथी के साथ इस व्यवसाय को सुचारू रूप से चला लेंगे. इस बात का आपको पूर्ण विश्वास है.इस समय आप अपने अंतर मन की आवाज को सुनने का प्रयास करें. हो सकता हैं,कि जो स्थित सामने से आपके समझ में नहीं आ रही हो और आप उसका समाधान नहीं ढूंढ़ पा रहे हैं. उसका समाधान आप अपने अंतर्मन से प्राप्त कर ले.अपने आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास करें साथ ही लोगों की बातों और लोगों के व्यवहार के प्रति सजग रहे. कि इस परेशानी का कारण कोई ऐसा व्यक्ति होगा.जो आपके कार्य क्षेत्र में अपने नए परिचित लोगों को नौकरी दिलाने की इच्छा रखता हो.जिसके चलते पुराने लोगों को हटा सकता हैं.

स्वास्थ्य: सर्दी खांसी से बुरी तरह बहाल हो रहे हैं. इस समय घरेलू उपचार से खुद को सामान्य बनाने का प्रयास कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी धन्वी ऐश में अपनी जमा पूंजी को निवेशित कर सकते हैं.



रिश्ते: अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.सामने वाला आपसे अच्छे व्यवहार की आशा रखता है.



