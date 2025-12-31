scorecardresearch
 
Vrishchik Tarot Rashifal 1 January 2026: नकारात्मकता से रहें दूर, करना होगा ये एक काम

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 1 January 2026: कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ हुई अनबन काफी बढ़ सकती है.जिसके चलते उच्च अधिकारी दोनों को तलब कर सकते हैं. स्थिति अभी प्रतिकूल हैं.

वृश्चिक (Scorpio):

Cards: The Moon

लोगों की नकारात्मकता से इस वर्ष बाहर आएं.जरूरत से ज्यादा वाचलता परेशान कर सकती है.कोई बात इस समय काफी परेशान कर रही हैं.जिसके चलते  व्यवहार काफी चिड़चिड़ा हो सकता हैं.कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ हुई अनबन काफी बढ़ सकती है.जिसके चलते उच्च अधिकारी दोनों को तलब कर सकते हैं. स्थिति अभी प्रतिकूल हैं.

अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें.किसी नई नौकरी या नन्हें मेहमान के आगमन की सूचना भी प्राप्त हो सकती हैं.अपने जीवन की निराशा से बाहर निकलकर  मित्रों और परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं.

किसी भी कार्य को करते समय सभी जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास करें.किसी कार्य को लेकर इतने बेखबर न हो जाएं. कि जरूरी जानकारियां नजरंदाज कर दें.कार्यों को समय पर पूरा करें.दूसरों की देखादेखी पैसों को बर्बाद न करें.संतान को संगत का ध्यान रखें.जीवनसाथी के कार्यों में मदद करें.

स्वास्थ्य: इस मौसम में किसी भी ऐसे स्थान पर जाने से बचें.जहां जहरीले कीड़े हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी पुराने निवेश में काफी पैसा फंसा चुके हैं.इस कारण आर्थिक तंगी हो सकती है.

रिश्ते: मित्रों के साथ अपने रिश्तों को पहले से बेहतर बनाने के लिए कहीं घूमने की योजना तैयार कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

