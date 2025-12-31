scorecardresearch
 
आज 31 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: भूमि भवन के मामले अनुकूल बनेंगे, उद्योग व्यापार में लाभ होगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 31 December 2025, Scorpio Horoscope Today:

वृश्चिक- साझा कार्यों को उचित ढंग से आगे बढ़ाएंगे. टीमवर्क में तेजी आएगी. कारोबारी मामलों में सामंजस्य बढ़ाएंगे. लक्ष्य हासिल करने में साथी मददगार होंगे. वाणी व्यवहार में संतुलन रखेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश रहेगी. स्थिरता में वृद्धि होगी. विभिन्न मोर्चां पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. दाम्पत्य सुखकर बना रहेगा. साझा कार्यों में तेजी बनी रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में परस्पर सहयोग और विश्वास बढ़ा रहेगा. मित्र संबंध मजबूत होंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षा से अच्छा करेंगे. विविध उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. साझीदारी के मामले मजबूत रहेंगे. आर्थिक स्थायित्व पर बल देंगे. कार्यक्षेत्र में अपेक्षित सक्रियता बनी रहेगी. सबके सहयोग से उच्चस्थिति बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय गतिविधियों को बेहतर स्थिति रहेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मजबूती पाएंगे. मन के मामले बेहतर बने रहेंगे. स्वजनों का साथ मिलेगा. निजी संबंधों में वृद्धि होगी. प्रभाव से बात रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रिय से भेंट होगी. भावनात्मक संवाद में सकारात्मकता बनाए रहेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सुविधाओं व संसाधनों में वृद्धि होगी. अनुशासन से आगे बढेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. शारीरिक समस्याएं कम होंगी.

शुभ अंक : 5 7 8 और 9

शुभ रंग : भूरा

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. वचन निभाएं.

