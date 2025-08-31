आज 31 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: पेशेवर सहायक रहेंगे, अनुकूलन पर जोर देंगे

वृश्चिक - नए अंदाज से कार्य करने पर लोगों प्रभाव में बने रहेंगे.लोगों का साथ सानिध्य बनाए रखेंगे.रचनात्मक गतिविधियों में सीख सलाह रखेंगे.जरूरी बातों को अनदेखा न करें.भरोसा बनाए रहें.अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे.सहकार की भावना बढ़ेगी.रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे.चर्चा संवाद मेंं सजग रहेंगे.अनुशासन बनाए रखेंगे.कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे.धैर्य से कार्य करेंगे.व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे.वाणी व्यवहार सरल रहेगा.आवश्यक कार्यां में तेजी रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज का स्तर बेहतर होगा.आकर्षक प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे.व्यापार में सजगता रखेंगे.पेशेवर सहायक रहेंगे.अनुकूलन पर जोर देंगे.चर्चा संवाद में पहल बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- कामकाजी स्थितियां अनुकूल रहेगी.लक्ष्य साधने पर जोर बना रहेगा.लाभ कें प्रतिशत में आगे होंगे.प्रबंधकीय निर्देशों का सम्मान करेंगे.पेशेवर मामलों में फोकस रखेंगे.नीति नियम का पालन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में उत्साह दिखाएंगे.प्रेम स्नेह का पक्ष सबल रहेगा.परिजनों का समर्थन पाएंगे.रिश्तेदारों का सहयोग रहेगा.सभी के प्रति सम्मान रखेंगे.घर परिवार से नजदीकी बढ़ेगी.संबंधों में मिठास रहेगी.जरूरी सूचना मिल सकती है.सीख सलाह बनाए रखेंगे.लोगों को जोड़ने की कोशिश रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका भरोसा रखेंगे.लक्ष्य से समझौता नहीं करें.सामंजस्यता बढ़ाएं.स्वास्थ्य पर जोर रखें.व्यवस्थागत विषयों को बढ़ावा मिलेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : चिली रेड

आज का उपाय : सौरमंडल के प्राण ऊर्जापुंज सूर्यदेव भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.सहजता से काम लें.



