आज 30 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: धन संपत्ति व संसाधन बढ़ाने पर बल होगा, विविध प्रयास गति लेंगे

वृश्चिक - सृजनात्मक गतिविधियों को बेहतर बनाए रखेंगे. आधुनिक तौर तरीकों व कार्यां को अपनाएंगे. पेशेवर प्रयासों को गति देंगे. व्यक्तिगत मामलों में भेंट बढ़ाएंगे. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. मन रिश्तों पर उत्साह रखेंगे. सगे संबंधियों से भेंट बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में भेंट बढ़ाएंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. करियर व्यापार के प्रति समर्पित सवेदनशीलता बनाए रहेंगे. अपनों में सुख बढ़ेगा. करीबियों को सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार के कार्य करेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.
नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक पहचान को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न कार्यां में उचित निर्णय लेंगे. लक्ष्यगत प्रयास तेज रहेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. विविध मामले हितलाभकारी बने रहेंगे. आवश्यक यात्रा संभव है.
धन संपत्ति- धन संपत्ति व संसाधन बढ़ाने पर बल होगा. विविध प्रयास गति लेंगे. सबका सहयोग पाएंगे. साज संवार बना रहेगा. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे. दीर्घकालिक योजनाओं में सक्रियता रखेंगे.
प्रेम मैत्री- अपनों से भेंट मुलाकात उत्साहित रखेगी. घर परिवार में परस्पर सहयोग रहेगा. चर्चा संवाद में सहजता बनाए रखेंगे. सबके हित का भाव बना रहेगा. परिजनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. स्नेह विश्वास से सभी का ख्याल रखेंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता बनी रहेगी. रिश्तों को बखूबी निभाएंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- कला कौशल को संवारने पर ध्यान देंगे. उचित समय इंतजार करेंगे. सेहत के मामले संवरेंगे. अवरोध दूर होंगे. व्यक्त्ति्व प्रभावशाली रहेगा.
शुभ अंक : 2 3 8 और 9
शुभ रंग : गहरा भूरा
आज का उपाय : न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण करें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. हनुमानजी के दर्शन व पूजा करें. नया सोचें.