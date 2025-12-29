scorecardresearch
 
आज 29 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: कर्मठता व सूझबूझ बनाए रखेंगे, पेशेवर प्रदर्शन संवारेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 29 December 2025, Scorpio Horoscope Today: आवश्यक कार्यों में गति आएगी. श्रमशीलता में वृद्धि होगी. विविध कार्यों पर फोकस रहेगा. कर्मठता व सूझबूझ बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन संवारेंगे.

वृश्चिक - मेहनत से विविध कार्य साधेंगे. करियर व्यापार को मजबूती देंगे. व्यवसायिक विषयों में रुटीन बनाए रखेंगे. नियम और अनुशासन पर जोर होगा. व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. निरंतरता पर ध्यान देंगे. पेपरवर्क में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे. सफेदपोष ठगों से बचाव रखें. विवेक विनम्रता बनाए रहें. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. कामकाजी प्रयासों में समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. जोखिम लेने की सोच से बचें. पेशेवर संबंधों को महत्व देंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में परस्पर सहयोग बनाए रहेंगे. आवश्यक कार्यों में गति आएगी. श्रमशीलता में वृद्धि होगी. विविध कार्यों पर फोकस रहेगा. कर्मठता व सूझबूझ बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रदर्शन संवारेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ पूर्वानुसार बने रहेंगे. कार्ययोजना व प्रबंधन पर जोर होगा. सबको साथ लेकर चलें. कार्यगति नियमित रहेगी. अतार्किक जोखिम न उठाएं. उधार देने से बचें. सतर्कता बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- रिश्तों को बखूबी निभाने पर जोर होगा. संबंधों में मजबूत बने रहेंगे. स्वजनों का सम्मान करें. व्यस्तता की स्थिति से बचें. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता रहेगी. करीबी सहयोगी रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखें. समकक्षों का साथ सहयोग रहेगा. मन के मामलों में सहजता दिखाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- असहजताओं को अनदेखा न करें. रहन सहन सामान्य रहेगा. नियमित जांच में लापरवाही से बचें. खानपान में सावधान रहें.

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : देवों के देव महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना और अभिषेक करें. जल व बेल पत्रादि चढ़ाएं. सतर्क रहें.

---- समाप्त ----
