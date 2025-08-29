scorecardresearch
 

Feedback

आज 29 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक वाले लेनदेन से बचें, ये है आपका लकी अंक

Aaj ka Vrishchik Rashifal 29 August 2025, Scorpio Horoscope Today: कारोबार के मामलों में सावधानी रखें. चर्चा वार्ता में स्पष्टता रखें. कामकाज विस्तार के मौके भुनाएंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक  - खर्च की अधिकता से पेशेवर दबाव का अनुभव कर सकते हैं. रिश्तों को बेहतर बनाने और हरसंभव निभाने पर जोर देंगे. विदेशी मामलों में सूझबूझ और सतर्कता बनाए रखें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे. आगे बने रहेंगे. खर्च और निवेश के मामलों में धैर्य दिखाएं. कामकाज में संवेदनशीलता रहेंगी. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- धूर्त की संगति से बचें. व्यर्थ वादों में न आएं. कार्यों में जल्दबाजी बनी रहेगी. कारोबार के मामलों में सावधानी रखें. चर्चा वार्ता में स्पष्टता रखें. कामकाज विस्तार के मौके भुनाएंगे. 

धन संपत्ति-- आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी. लेनदेन में हड़बड़ी से बचें. नियमों का पालन करें. निवेश गतिविधियों में रुचि रहेगी. आय संतुलित रहेगी. बजट बनाकर आगे बढ़ें. क्षमता से अधिक खर्च होगा. 

सम्बंधित ख़बरें

जिद व अहंकार से बचें, रहन सहन साधारण रहेगा 
वृश्चिक: रुका हुआ पैसा मिलेगा, आपकी योजनाएं सफल होंगी 
वृश्चिक राशि वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा 
वृश्चिक: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी 
कारोबार पर फोकस रखेंगे, कार्यक्षेत्र में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे 

प्रेम मैत्री- दिल की बात सहजता से रख पाएंगे. मित्रों एवं प्रियजनों की बात ध्यान से सुनें. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं. लोगों का भरोसा जीतें. संबंधियों का सम्मान रखें. भेंट संवाद में जल्दबाजी से बचें. रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के प्रयास बढ़ाएं. 

स्वास्थ्य मनोबल- जवाबदेही स्वीकारेंगे. रुटीन संवारेंगे. व्यक्तित्व सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. मनोबल बना रहेगा. स्वयं पर ध्यान दें. 

शुभ अंक : 1 6 और 9

Advertisement

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : आदिशक्ति पराम्बा भगवती देवी दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार व मीठा चढ़ाएं. दबाव से बचें. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement