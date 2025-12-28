आज 28 दिसंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: आशंकाएं दूर होंगी, कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी

वृश्चिक - दोस्तों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.करीबियों से सामंजस्यता बनाए रखेंगे.प्रियजन को समय देंगे.कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठ माहौल रहेगा.लोगों से भेंट में सहज रहेंगे.अवसरों का लाभ उठाएंगे.नवाचार की सोच बनाए रखेंगे.इच्छित सूचनाओं को साझा करेंगे.शुभ संदेशों का आदान प्रदान बढ़ा रहेगा.कार्य व्यापार में उत्साह से भाग लेंगे.सुख संवाद एवं सहयोग बढ़ाएंगे.सबको साथ लेकर चलेंगे.व्यापार में प्रभावी रहेंगे.सभी से संबंध मधुर बनाए रखेंगे.यात्रा के मौके बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी स्तर संवरेगा.व्यापार में तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे.वाणिज्यिक मामलों में उत्साह दिखाएंगे.विविध प्रयास व्यवस्थित रहेंगे.आशंकाएं दूर होंगी.कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ संवारेंगे.विवितध गतिविधियों में पहल रखेंगे.पेशेवर प्रयासों में सफलता बढ़ेगी.कामकाजी संबंधों में सुधार आएगा.आर्थिक विषयों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे.मित्रों पर ध्यान देंगे.

प्रेम मैत्री- प्रिय की खुशी बढ़ाएंगे.अपनों की खातिर हरसंभव कोशिश करने का भाव रहेगा.अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे.विनय विवेक से काम लेंगे.मेहमानों का आगमन रहेगा.सहयोग साहचर्य के मामले संवरेंगे.सुख सौख्य बना रहेगा.संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे.रिश्तों में मिठास रखेंगे.बंधुओं से करीबी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- साक्षात्कार में सहज रहेंगे.शुभत्व बनाए रखेंगे.अपनों का विश्वास जीतेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें.ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें.मेवे मिश्री बांटें.सहजता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----