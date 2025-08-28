scorecardresearch
 

Feedback

आज 28 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: जिद व  अहंकार से बचें, रहन सहन साधारण रहेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 28 August 2025, Scorpio Horoscope Today: रिश्तों में असहज स्थिति बन सकती है. एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखेंगे. प्रेम व स्नेह से काम लेंगे. मन के मामले मिश्रित रहेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक - खर्च की अधिकता से बजट पर असर पड सकता है. वैदेशिक प्रयासों में सक्रियता आएगी. निवेश की गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. कार्य व्यापार में न्यायिक विषयों पर ध्यान देंगे. सहकर्मियों और पेशेवर सहयोगियों से सामंजस्य रखें. रिश्तों में बड़प्पन बनाए रखें. सोच विचारकर व वाणिज्यिक मामलों में फैसले लें. समय सीमा व प्रबंधन पर फोकस बनाए रहें. खर्च पर नियंत्रण रखें.यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. नियम पालन में सहजता बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में स्पष्टता रखें. लाभ का स्तर सामान्य बना रहेगा. धोखेबाजों के प्रलोभन में न आएं. अतार्किक योजनाओं को अनदेखा करें. विभिन्न कार्यों में सूझबूझ रखें.

धन संपत्ति- लेन देन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. पेशेवरों का साथ बना रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. सहयोग की भावना रखें. कारोबारी स्थिति पूर्ववत रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक राशि वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा 
वृश्चिक: भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी 
कारोबार पर फोकस रखेंगे, कार्यक्षेत्र में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे 
वृश्चिक: नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें, व्यापार में बड़े निवेश से अभी बचें 
वृश्चिक: अधूरे काम पूरे होंगे, मित्रों की सहायता से काम बनेगा 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में उतावलापन न दिखाएं. रिश्तों में असहज स्थिति बन सकती है. एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखेंगे. प्रेम व स्नेह से काम लेंगे. मन के मामले मिश्रित रहेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर रखेंगे. प्रियजनों को अनसुना करने से बचेंगे. चर्चा में धैर्य रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद व  अहंकार से बचें. रहन सहन साधारण रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. व्यवस्था व स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

शुभ अंक : 1 3 9

Advertisement

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. सजगता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement