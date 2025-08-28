आज 28 अगस्त 2025 वृश्चिक राशिफल: जिद व  अहंकार से बचें, रहन सहन साधारण रहेगा

वृश्चिक - खर्च की अधिकता से बजट पर असर पड सकता है. वैदेशिक प्रयासों में सक्रियता आएगी. निवेश की गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. कार्य व्यापार में न्यायिक विषयों पर ध्यान देंगे. सहकर्मियों और पेशेवर सहयोगियों से सामंजस्य रखें. रिश्तों में बड़प्पन बनाए रखें. सोच विचारकर व वाणिज्यिक मामलों में फैसले लें. समय सीमा व प्रबंधन पर फोकस बनाए रहें. खर्च पर नियंत्रण रखें.यात्रा संभव है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. नियम पालन में सहजता बढ़ाएं.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में स्पष्टता रखें. लाभ का स्तर सामान्य बना रहेगा. धोखेबाजों के प्रलोभन में न आएं. अतार्किक योजनाओं को अनदेखा करें. विभिन्न कार्यों में सूझबूझ रखें.

धन संपत्ति- लेन देन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. पेशेवरों का साथ बना रहेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. सहयोग की भावना रखें. कारोबारी स्थिति पूर्ववत रहेगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में उतावलापन न दिखाएं. रिश्तों में असहज स्थिति बन सकती है. एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखेंगे. प्रेम व स्नेह से काम लेंगे. मन के मामले मिश्रित रहेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर रखेंगे. प्रियजनों को अनसुना करने से बचेंगे. चर्चा में धैर्य रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जिद व अहंकार से बचें. रहन सहन साधारण रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. व्यवस्था व स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

शुभ अंक : 1 3 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

आज का उपाय : भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का प्रयोग व दान करें. सजगता बढ़ाएं.

